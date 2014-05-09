中国个股：大众交通正探讨就汽车租赁业务与特斯拉展开合作--报载

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海5月9日 - 据中国证券报周五报导，上海大众交通(集团）股份有限公司 董事长杨国平昨表示，公司目前确实在探讨与美国电动车生产商特斯拉 在租赁业务方面的合作。
据他介绍，大众交通正与特斯拉探讨适应中国租赁客户需求的租赁办法，为与特斯拉合作积极做准备。大众交通汽车租赁客户多为中高端客户，对车型有较高要求，目前公司正在进行客户端调查，把客户需求反馈至特斯拉厂家。
电动汽车租赁业务的关键在于充电桩问题。杨国平表示，特斯拉拟在北京、上海、广州等大城市进行大规模投资建设，与中国政府共同建设电动车充电桩。
上月底，特斯拉向中国北京和上海的客户交付首批15辆新车，其中上海的一家大型租车企业--一嗨租车成为特斯拉在中国的首位企业客户，获得两辆特斯拉Model S。（完） (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。