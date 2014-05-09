中国个股：大众交通正探讨就汽车租赁业务与特斯拉展开合作--报载

路透上海5月9日 - 据中国证券报周五报导，上海大众交通(集团）股份有限公司 董事长杨国平昨表示，公司目前确实在探讨与美国电动车生产商特斯拉 在租赁业务方面的合作。

据他介绍，大众交通正与特斯拉探讨适应中国租赁客户需求的租赁办法，为与特斯拉合作积极做准备。大众交通汽车租赁客户多为中高端客户，对车型有较高要求，目前公司正在进行客户端调查，把客户需求反馈至特斯拉厂家。

电动汽车租赁业务的关键在于充电桩问题。杨国平表示，特斯拉拟在北京、上海、广州等大城市进行大规模投资建设，与中国政府共同建设电动车充电桩。

上月底，特斯拉向中国北京和上海的客户交付首批15辆新车，其中上海的一家大型租车企业--一嗨租车成为特斯拉在中国的首位企业客户，获得两辆特斯拉Model S。（完） (发稿 边竞; 审校 曾祥进)