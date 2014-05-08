版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 9日 星期五 07:58 BJT

表格：日本截止4月底外汇储备升至1.28万亿美元--财务省

路透东京5月9日 - 日本财务省周五公布，截止4月底外汇储备升至1,282.822亿美元，3月底为12,793.46亿。

财务省稍早表示，3月28日-4月25日期间未对市场进行干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

4月底 3月底 2月底 2013年4月底

总计 1,282.822 1,279.346 1,288.206 1,257.964

完整表格参见财务省网站：

here (完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐