金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览

路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.43%，报1,008.85点。

中国股市：沪综指小幅收升，贸易数据超预期增添反弹动力

香港股市：受电信股提振收高，博彩股下跌

中国汇市：人民币低开高走收升0.1%，贸易顺差好于预期提振结汇

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拉美股市：巴西Bovespa指数 收低1.17%，报53,422.37点，此前连续四日的涨势中止。国营油企Petrobras 挫低逾3%，拖累Bovespa下滑。

拉美汇市：智利披索跳涨，受通胀数据提振

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南非股市：连续第二个交易日收平盘，但服饰及家用品零售商Mr Price 股价跳涨，此前该公司称预计全年获利将上升。综合指数 上涨0.17%至49,026.95点，Top-40绩优股指数 上涨0.12至43,900.72点。

南非汇市：兰特兑美元触及四个月高位，因南非执政党很大机会在大选中胜出

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印度股市：小幅上涨，从上日的一个半月最低收位略回升，因投资人买进一些跌深的股票，但在下周选举之前，投资人也持续了结获利。BSE指数 上涨0.1%，报22,344.04点。NSE指数 收涨0.11%，报6,659.85点。

印度汇市：印度卢比兑美元触及一个月高位，受到企业美元卖盘以及国内股市小涨的提振，但来自石油商的良好美元买需以及下周选举结果出炉之前的谨慎心态，限制卢比更进一步的涨势。卢比兑美元 收在60.0650/0750，周三为60.135/145。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.27%，报672.65点。指标RTS指数 涨0.41%，报1,232.780点。