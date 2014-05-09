《中国报摘》--中国证券报5月9日

* 头版头条:

--记者获悉，中国证券业协会日前下发的《中国证券业发展规划纲要(2014-2020)》（讨论稿），明确了期内证券业的战略目标和基本任务。规划提出，应采取一系列战略举措，包括加快发展民营证券经营机构、规范发展多种组织形态的私募市场等。

* 其他:

--国务院发展研究中心办公厅主任隆国强表示，外需空间结构的变化会影响到中国出口的市场结构进而影响到产品结构，也影响到贸易方式，今年美国等发达国家经济增长将有所改善，因此加工贸易可能会有起色。

--记者获悉，备受关注的IPO配套规则公布在即，IPO正式启动的条件即将具备。投行人士透露，已有多家公司递交发行方案，预计监管部门将在本月中下旬按照沪深均衡的原则正式批复发行批文，首批获得批文的公司预计达10多家。

--国土资源部消息，经中央编办批复，国土部近日正式挂牌成立不动产登记局。

--中国证券投资者保护基金公司发布的调查结果显示，4月投资者信心指数为51.5，环比下降0.19%，同比下降0.96%。

--上海证券交易所公布，对债券交易严重异常的姚某某证券账户给予限制交易3个月的纪律处分，即该账户3个月内不得买入在上交所上市交易的所有证券。

--深天马 称，公司以发行股份购买资产的方式收购上海天马等五家公司股权，并同时非公开发行股份募集不超过交易总金额25%的配套资金，本次标的资产的评估值为54.96亿元。

--华谊兄弟 公布了2014/2015年度的32部新片计划，公司总裁王中磊表示，华谊兄弟已开启国际化进程，以电影为核驱动力打造全方位娱乐帝国，未来两年公司总票房有望达到100亿元人民币，继续领跑国内电影行业。