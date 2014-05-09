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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 08:00 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆在区间内震荡，一目云区逼近或引发突破

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* 澳元/日圆开盘上涨0.21%，澳元在昨日公布强劲的国内就业数据和中国贸易数据后走强

* 亚洲时段早盘处于窄幅波动--事件风险为澳洲央行货币政策声明和日本领先指标

* 一目均衡转换线/基准线交叉后呈现轻微下跌倾向，但目前转为持平

* 云区逼近--可能引发突破走势

* 海外市场95.06低点和95.66高点为初步支撑位/阻力位

* 技术分析图表请点选： link.reuters.com/qur29v

(完)

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(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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