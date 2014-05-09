《香港报摘》--信报5月9日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 要闻版头条：
--高铁香港段工程延误风波愈演愈烈，事件的其中一位主角、港铁 行政总裁韦达诚的去留亦成为昨天港铁股东大会的焦点。港铁主席钱果丰在会上首次透露，去年已与韦达诚订立协议，后者在2015年8月合约届满后将不会续约，又强调与高铁工程延误无关。但有立法会议员批评，韦达诚全身而退，拟「约满走人」实属「荒谬」。
* 其他：
--新鸿基地产 涉贪案昨天在高等法院正式开审。5名被告包括前政务司司长许仕仁、新地联席主席郭炳江与郭炳联、新地执行董事陈钜源及港交所前高级总裁关雄生。他们合共被控8项罪名，全部人均否认控罪。
--香港投资者透过「沪港通」买卖A股，总额度达3,000亿元人民币，高于内地投资者买卖港股的总额度2500亿元，因此，市场理解这机制是A股救市方案，港交所 行政总裁李小加予以否定。而港交所股本证券与定息产品及货币联席主管陈秉强表示，在极端情况下可以关闭「沪港通」，避免A股市场受冲击。
--本周一发出盈警的佐丹奴 昨天公布首季业绩，受到女装产品表现欠佳及东南亚货币贬值拖累，销售下跌9%，至13.8亿港元；同店销售下跌6%，其中内地的跌幅更扩大至一成。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。