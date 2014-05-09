《香港报摘》--信报5月9日

* 要闻版头条：

--高铁香港段工程延误风波愈演愈烈，事件的其中一位主角、港铁 行政总裁韦达诚的去留亦成为昨天港铁股东大会的焦点。港铁主席钱果丰在会上首次透露，去年已与韦达诚订立协议，后者在2015年8月合约届满后将不会续约，又强调与高铁工程延误无关。但有立法会议员批评，韦达诚全身而退，拟「约满走人」实属「荒谬」。

* 其他：

--新鸿基地产 涉贪案昨天在高等法院正式开审。5名被告包括前政务司司长许仕仁、新地联席主席郭炳江与郭炳联、新地执行董事陈钜源及港交所前高级总裁关雄生。他们合共被控8项罪名，全部人均否认控罪。

--香港投资者透过「沪港通」买卖A股，总额度达3,000亿元人民币，高于内地投资者买卖港股的总额度2500亿元，因此，市场理解这机制是A股救市方案，港交所 行政总裁李小加予以否定。而港交所股本证券与定息产品及货币联席主管陈秉强表示，在极端情况下可以关闭「沪港通」，避免A股市场受冲击。

--本周一发出盈警的佐丹奴 昨天公布首季业绩，受到女装产品表现欠佳及东南亚货币贬值拖累，销售下跌9%，至13.8亿港元；同店销售下跌6%，其中内地的跌幅更扩大至一成。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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