《香港报摘》--经济日报5月9日

* 要闻版头条：

--政府为加快住宅供应，将加大收地力度建屋，私人持有85%的元朗南发展区，会改由政府主导作公营房屋发展。大地主恒地 最受影响，政府随时要跟恒地主席李兆基争地。

* 其他：

--创兴银行 复牌第二日，股价续弱，昨再跌6.7%，收报17.36元，两日累跌36%。 管理层指，股价于复牌后下跌属正常现象，又指首季业务稳阵，有资产支持，股价跌幅会有“底线”。

--内地4月份出口数据优于预期，人民币滙价昨日回升。分析认为，经过3个月累贬近3%后，贸易顺差扩大将纾缓人币贬值压力，下半年有望重返升轨。澳新年底看到6.15。

--长和系再次联手竞购海外业务，最新目标为澳洲天然气分销商Envestra，涉资23.7亿澳元（约170亿港元），较竞争对手APA Group更阔绰，溢价近17%。

--内地客消费力下跌拖累化粧品股，继莎莎 后，卓悦 亦公布，5月首3日港澳地区每宗交易平均销售金额下跌。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。