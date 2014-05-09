《香港报摘》--经济日报5月9日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 要闻版头条：
--政府为加快住宅供应，将加大收地力度建屋，私人持有85%的元朗南发展区，会改由政府主导作公营房屋发展。大地主恒地 最受影响，政府随时要跟恒地主席李兆基争地。
* 其他：
--创兴银行 复牌第二日，股价续弱，昨再跌6.7%，收报17.36元，两日累跌36%。 管理层指，股价于复牌后下跌属正常现象，又指首季业务稳阵，有资产支持，股价跌幅会有“底线”。
--内地4月份出口数据优于预期，人民币滙价昨日回升。分析认为，经过3个月累贬近3%后，贸易顺差扩大将纾缓人币贬值压力，下半年有望重返升轨。澳新年底看到6.15。
--长和系再次联手竞购海外业务，最新目标为澳洲天然气分销商Envestra，涉资23.7亿澳元（约170亿港元），较竞争对手APA Group更阔绰，溢价近17%。
--内地客消费力下跌拖累化粧品股，继莎莎 后，卓悦 亦公布，5月首3日港澳地区每宗交易平均销售金额下跌。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。