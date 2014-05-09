《中国重要政经日程》--5月9日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
============================今日重要政经日程========================
5/9(周五)
--国务院总理李克强5月4-11日访问埃塞俄比亚和非盟总部、尼日利亚、安哥拉和肯尼亚。
--2014年《城市竞争力蓝皮书》发布会。
--第十二届华人企业领袖(上海)峰会（至10日）。
============================近期重要政经日程========================
5/10-11(周六-周日)
--清华五道口全球金融论坛。
5/14（周三）
--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。
5/15（周四）
--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。
5/22-23（周四-周五）
--2014全球CFO领袖论坛在北京举行。
5/25（周日）
--2014中国国际农商高峰论坛在北京举行。
5/30（周五）
--2014京交会投融资论坛在北京举行。
6/11（周三）
--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。
6/19（周四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李然)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。