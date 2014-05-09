企业并购：上海电气以4亿欧元购买意大利电力工程公司Ansaldo的40%股权

**涡轮机技术**

两位知情人士称，交易将帮助中国获得此前不具备的燃气涡轮机技术，这将对目前在中国主导该业务的美国和德国企业构成威胁。其中一位消息人士表示，中国获取该技术并非毫无限制。

根据协议，Ansaldo Energia和上海电气将在中国建立两家合资企业，为亚洲市场生产燃气涡轮机，并在上海创立一个研发中心。亚洲燃气涡轮机市场占到50%的全球份额。

一位消息人士向路透表示，双方于去年底开始谈判，并称按照对Ansaldo Energia的协议报价，其企业价值/核心利润倍数超过9倍。

Lazard担任FSI和Ansaldo Energia的财务顾问，而上海电气的顾问为Rothschild。

FSI称，Ansaldo Energia也与此前的求购者斗山重工业签署了合作协议，为北美、巴西、沙特和韩国研制新型燃气涡轮机。