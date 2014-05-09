企业并购：上海电气以4亿欧元购买意大利电力工程公司Ansaldo的40%股权

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
**涡轮机技术**
两位知情人士称，交易将帮助中国获得此前不具备的燃气涡轮机技术，这将对目前在中国主导该业务的美国和德国企业构成威胁。其中一位消息人士表示，中国获取该技术并非毫无限制。
根据协议，Ansaldo Energia和上海电气将在中国建立两家合资企业，为亚洲市场生产燃气涡轮机，并在上海创立一个研发中心。亚洲燃气涡轮机市场占到50%的全球份额。
一位消息人士向路透表示，双方于去年底开始谈判，并称按照对Ansaldo Energia的协议报价，其企业价值/核心利润倍数超过9倍。
Lazard担任FSI和Ansaldo Energia的财务顾问，而上海电气的顾问为Rothschild。
FSI称，Ansaldo Energia也与此前的求购者斗山重工业签署了合作协议，为北美、巴西、沙特和韩国研制新型燃气涡轮机。
该交易成为一系列行业整合的又一案例。由于面临全球竞争加剧，该行业企业纷纷选择整合。(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 戴素萍)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。