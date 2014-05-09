《全球重要经济事件一览表》--5月9日-5月16日

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5月9日(五)

美国圣保罗--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一次晚宴上发表演讲。

新奥尔良--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在路易斯安那州银行家协会2014年大会讲话(1600)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁出席赫尔辛基大学的活动。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参加银行业和金融业女性(WIBF)商业午餐会的小组讨论。

洛桑--瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)讲话。

5月11日(日)

北京--美国财政部长杰克卢访问中国(至5月13日)。杰克卢将与中国政府高级官员讨论美国、中国及全球经济前景。他也将讨论中国改革议题的进程、为美国劳工和企业争取公平竞争环境，并为即将召开的中美战略与经济对话做准备。

阿联酋迪拜--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在迪拜美国商会和迪拜国际金融中心就经济展望讲话(0530)。

北京--英国央行金融政策委员会(FPC)成员Donald Kohn在北京讲话，主题为“中国宏观审慎监管的未来：比较英国FPC和美国金融稳定监管委员会(FSOC)体系”。

5月12日(一)

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在费城联储主办的“改造老社区：连接增长和机遇”大会上致开幕词(1600)。

维也纳--第42届经济学大会--迈向欧洲银行业联盟：评估状况(至5月13日)。发言嘉宾包括：欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧元集团工作组主席Thomas Wieser和国际货币基金组织(IMF)经济学家Giovanni Dell'Ariccia。

悉尼--澳洲央行(RBA)金融稳定部门主管Luci Ellis在汤森路透第二届澳洲监管峰会上讲话(2330)。

5月13日(二)

沙特利雅得--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在利雅得美国商会就经济展望讲话(0430)。

美国夏洛特市--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在主题为“危机后监管的实施和影响”的2014年信贷市场研讨会上致欢迎词(1430)。

斯洛文尼亚波多若斯--斯洛文尼亚财长Uros Cufer在金融会议上讲话。

多伦多--不列颠哥伦比亚省财政厅厅长Michael de Jong在加拿大经济俱乐部讲话(1545)。

悉尼--澳洲国库部长霍基在众议院发布2014-15财年预算案。

5月14日(三)

华沙--欧洲复兴开发银行2014年会和商业论坛(至5月15日)。演讲嘉宾包括：摩洛哥财长Mohamed Boussaid、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti爵士、格鲁吉亚财长Nodar Khaduri和前意大利经济财政部部长萨柯曼尼。

柏林--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话(0730)。

5月15日(四)

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约联储主办的“填补空白：小型企业信贷创新峰会”上致欢迎词(1230)。

华盛顿--美联储主席叶伦在全国小型企业周活动上讲话。

悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在花旗住宅房产大会讲话。

柏林--2014年亚欧经济论坛(至5月16日)。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在会上讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦在哥伦比亚大学主办的研讨会上讲话，主题为“战胜通缩”(0425)。

5月16日(五)

美国小岩城--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在阿肯色州银行家协会举办的一场活动中，就美国经济和货币政策发表演讲(1550)。

华沙--欧洲央行执委科尔和罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa在一场由国际金融协会(IIF)、欧洲复兴开发银行、波兰央行共同主办的会议中发表演说。(0930)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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