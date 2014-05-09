《香港报摘》--其他报纸重要消息5月9日

* 明报：

--近期有银联刷卡机由内地输入澳门，被用作非法套现工具。银联计划打击洗黑钱，以及非法刷卡套现，近期接连传来不利消息，赌股即遭到投资者大举抛售，永利澳门 、美高梅中国 大跌超过8％，其他赌股亦挫7％，整个濠赌股板块昨日蒸发市值835亿港元。

* 星岛日报：

--新濠博亚娱乐 昨日公布第一季业绩，纯利按年增加19%，赚13.57亿美元，主要由于整体博彩业务收益增加，尤其以中场赌桌博彩分部的业务增长最为显着。另外，该集团公布派发季息，每股0.0431美元。

* 苹果日报：

--港滙重临每美元兑7.7520港元以下的偏强界线，财资界指，港滙走强与资金流入或股市无关，部份原因是早前人民币离岸市场的衍生工具对冲合约，拆仓还原为港元所致；另外自4月初以来美元持续偏软，港元亦随非美元货币抬头而转强。业界相信，由于升势并非资金引导，短期内港滙再冲上7.75强方兑换保证价的机会不大。

--本地清洁服务办商碧瑶绿色昨日开始上市路演，市场消息透露国际配售部份首日已足额。碧瑶计划集资1亿股，当中2,000万股为旧股，招股价介乎0.8至1.2元，集资额最高1.2亿港元，每手4,000股入场费4,848元，下周一起招股，22日挂牌，独家保荐人为国泰君安。

* 东方日报：

--中金再生 去年七月遭证监会入禀呈请清盘，公司随即遭法院颁令由临时清盘人接管。不过中金再生试图从临时清盘人手上夺回公司控制权，向高院申请罢免临时清盘人，高院昨指示诉讼各方向法院交入更多证据，案件订于十月十四日处理。

--远洋地产 今年四月的协议销售额按月跌11%；协议销售楼面面积按月跌10%；协议销售均价按月跌1%。

* 文汇报：

--中国进出口银行昨日宣布，于5月7日成功在本港发行30亿元人民币固定利率债券，超额认购2.2倍。是次债券的发售对象为机构投资者，共有147名投资者参与，分别包括香港、新加坡、台湾和欧洲等地的银行、基金公司和保险公司。

--雅居乐地产 宣布，与丽阳机构（Tropicana Corporation Berhad）合作，以总代价约4.48亿马来西亚林吉特（折合约人民币8.55亿元）购入位于马来西亚吉隆坡的地块。

* 大公报：

--港府正就未来香港发电燃料组合展开公众谘询，当中方案一为向南方电网购电，以满足本港30%的电力需求；另一方案则使用更多天然气作本地发电。中电控股<0002.HK首席执行官蓝凌志表示，从内地买电而建新的输电网，需投资数百亿元，但若以40至50年来摊分费用，则成本并非很大。中电控股主席米高嘉道理则说，对各种方案持开放态度。(完)