中国货币市场：浙商银行今年同业存单发行额度100亿，CD发行人范围扩容

路透上海5月9日 - 中国浙商银行股份有限公司周四稍晚公布，今年同业存单(CD)发行额度为100亿元人民币。这意味着此前工行 等10家大型国有银行及规模较大股份制银行的试点发行范围，进一步扩大。

截至本周，在原有范围的10家银行中，根据公开发行情况统计，兴业银行 发行期数最多，为10期；浦发银行 、中信银行、招商银行和农行发行期数略少。其他五家则暂未开始。

中诚信国际信用评级对浙商银行的主体评级为AA+，评级展望为稳定。发行方式包括公开发行和定向发行，其中前者具体有招标和报价两种方式。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

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合计 8,700

浙商银行前身为浙江商业银行，为全国第12家股份制商业银行，以民营资本为主体，总部设于杭州。截止2013年6月30日，该行总资产4,227.8亿元，去年上半年实现净利润24.12亿元。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)

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