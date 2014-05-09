《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月9日

*工商时报：

--TRF(目标可赎回远期合约)风暴延烧，金管会银行局昨日紧急致电各家有销售TRF的银行，关心银行是否还在销售此商品，若还在销售的银行，进而须说明续卖的原因。据悉，银行业者昨天接到电话后，纷纷自动停售TRF，也不再新增部位。

--金管会今日验收全体银行的房价压力测试模拟结果，由于金管会要求项目除房贷还包括土建融，目前包括台银、土银、合库、三商银、兆丰银、台企银 等八大公股行库内部估算结果已出炉，行库预估，房价若跌三成，八大公股行库房贷潜在损失约150亿台币，但如合计营造业等土建融相关授信，则潜在损失将超过200亿台币。

--财长张盛和昨天表示，财政部选择华光特区、空军总部及国军英雄馆等〞亮点〞进行资产活化，预估可持续创造2,300亿台币总收益，挹注国家财政，并吸引民间资金投入700亿台币。

--行政院新聘的科技会报外部委员台积电董事长张忠谋直言认为，政府20年来科技预算投入可能对产业经济没有直接贡献，他期许未来科技预算投入，应该与产业、经济发展密切结合，同时应首重政策规划，选对题目。

*经济日报：

--供应链透露，苹果规划将基本款的4.7寸iPhone 6提早一个月于8月上市，高阶款的大尺寸（5.5或5.6寸）机种则如预期于9月上市，目标是iPhone 6今年总出货量约8,000万支，比先前市场传言的6,000万支多出约33%。

--台美签订美国肥咖条款(FATCA)跨政府协议出现新变数，美方在提供台湾的协议草案中，要求加入税务单位，但财政部担心引发扩大对台湾人海外查税疑虑表示反对，金管会呈报行政院裁示。

--经济部、劳动部与金管会，近期频频催生加薪法案，经济部长张家祝昨日表示，拟推动修改公司法的利润分配机制，要求公司章程明订获利需提拨一定数额给员工分享。

--交通部长叶匡时表示，今年首季陆客自由行爆量成长，一旦确认自由行观光效益可雨露均沾、让全台多数商家受惠，不排除上调每日来台人数上限至5,000人。不过，为了调节陆客来台品质，明年起，不分淡旺季，陆客团每日来台上限，都将压缩在5,000人。

--政府打房无力，学界看不下去，短短十天内，多达59所大专院校、近300位学者成立房市改革行动联盟，发起〞改革房市救经济救青年〞运动，并提出十大房市改革诉求。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。