《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月9日

路透香港5月9日 - 路透香港5月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7512港元 ) 美股道琼工业指数周四收高32.43,或0.2%,报16550.97点.由能源股和公共事业股领跌，道指收升。 受重创的网络股稍早反弹，提振Nasdaq指数，而最新一周美国初请失业金人数下降表明就业市场持 续改善，扶助提振较广泛市场 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股 溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 164.890 0.96 26534 12.781 -0.61 中国铝业 8.860 -1.12 37276 2.747 -0.47 中国移动 48.190 1.86 250428 74.706 -0.66 中国人寿 38.780 0.00 42429 20.039 -0.05 中石油 114.400 0.54 30157 8.867 -0.70 中石化 86.950 0.58 56588 6.740 -0.45 汇丰控股 <HSBC.K 50.290 -1.02 2439679 77.962 -0.37 中电信 53.730 3.81 24451 4.165 -0.60 中国联通 16.270 2.13 202159 12.611 -0.86 兖州煤业 7.490 -0.93 42580 5.806 -1.10 华能国际 40.680 -0.88 5349 7.883 -0.09 南方航空 14.780 -0.54 3346 2.291 0.05 东方航空 15.000 -0.60 2146 2.325 0.23 中芯国际 4.060 -0.98 8696 0.629 -0.10 (完) (整理 赵红梅)