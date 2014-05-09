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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 08:35 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月9日

路透香港5月9日 - 
 路透香港5月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
 美元=7.7512港元      )
                                                                                       
 美股道琼工业指数周四收高32.43,或0.2%,报16550.97点.由能源股和公共事业股领跌，道指收升。
 受重创的网络股稍早反弹，提振Nasdaq指数，而最新一周美国初请失业金人数下降表明就业市场持
 续改善，扶助提振较广泛市场            
                                                                                       
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅       成交量    ADR折合每股普通股 较港股
 溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       164.890    0.96      26534            12.781      -0.61
 中国铝业                       8.860   -1.12      37276             2.747      -0.47
 中国移动                      48.190    1.86     250428            74.706      -0.66
 中国人寿                      38.780    0.00      42429            20.039      -0.05
 中石油                       114.400    0.54      30157             8.867      -0.70
 中石化                        86.950    0.58      56588             6.740      -0.45
 汇丰控股            <HSBC.K   50.290   -1.02    2439679            77.962      -0.37
 中电信                        53.730    3.81      24451             4.165      -0.60
 中国联通                      16.270    2.13     202159            12.611      -0.86
 兖州煤业                       7.490   -0.93      42580             5.806      -1.10
 华能国际                      40.680   -0.88       5349             7.883      -0.09
 南方航空                      14.780   -0.54       3346             2.291       0.05
 东方航空                      15.000   -0.60       2146             2.325       0.23
 中芯国际                       4.060   -0.98       8696             0.629      -0.10
 (完)

 (整理　赵红梅)
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