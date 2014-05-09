《全球汇市》欧元几近持平，此前因ECB总裁德拉吉讲话自两年半高位回落

美元兑日圆仍呈守势，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)持续温和的谈话，以及美国公债收益率偏低打压。

乌克兰紧张情势升温，亦支持日圆的避险魅力，市场正关注乌克兰分离主义份子5月11日举行的公投。

乌克兰东部亲俄的分裂分子无视俄罗斯总统普京要求其推迟独立公投的呼吁，宣称将在周日举行公投，此举可能引发战争。该决定亦令西方国家惊愕，担心公投将令乌克兰处于分裂。

美元兑日圆 近持平在101.615日圆，本周下跌约0.55%。

澳元兑美元 报0.9369美元，盘旋在周四触及的三周高点0.9395美元附近，受乐观的澳洲和中国经济数据支撑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3836 1.3840 -0.03 +0.66 1.3745

美元/日圆 101.60 101.65 -0.05 -3.51 105.30

欧元/日圆 140.56 140.68 -0.09 -2.88 144.73

美元/瑞郎 0.8808 0.8799 +0.10 -1.34 0.8928

英镑/美元 1.6926 1.6931 -0.03 +2.23 1.6556

美元/加元 1.0830 1.0830 +0.00 +1.98 1.0620

澳元/美元 0.9358 0.9368 -0.11 +4.99 0.8913

新西兰元/美元 0.8630 0.8644 -0.16 +5.17 0.8206

澳元/日圆 95.080 95.230 -0.16 +1.31 93.850

新西兰元/日圆 87.680 87.870 -0.22 +1.47 86.410

英镑/日圆 171.96 172.10 -0.08 -1.36 174.33

澳元/新西兰元 1.0842 1.0830 +0.11 -0.06 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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