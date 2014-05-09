台湾金融：台美FATCA跨政府协议生变，台忧心被扩大海外查税--报载

路透台北5月9日 - 本地媒体周五报导，台美签订美国肥咖条款（FATCA）跨政府协议出现新变数，美方在提供的协议草案中，要求加入税务单位，但台湾财政部担心引发扩大对台湾人的海外查税疑虑表示反对，金管会呈报行政院裁示。

由于目前与美方洽签FATCA跨政府协议的国家，都是主管税务的财政部，只有台湾是由金融主管机关金管会出面，未来若行政院裁定仍由金管会主政，会否影响台美跨政府协议时程，对金融机构造成困扰，备受关注。

本地经济日报指出，金管会原本规画五月底前，跟美方针对跨政府协议达成共识，视同签署，并在年底前将协议送立法院审查。金管会官员昨日表示，万一台湾仍决定不加入税务单位，美方能否接受尚不知，金管会只能设法跟美方沟通。

会计师表示，依FATCA规定，今年七月一日起美国来源所得要被扣百分之三十税款，对美籍客户的审查等相关作业也从七月一日生效，金融业希望跨政府协议愈早签订愈好，以免延误时程，造成重大冲击。

透过跨政府协议方式，可降低台资金融业相关作业成本，也可免除被扣百分之三十税款等风险。

FATCA影响的不仅是金融机构本身，包括境内投资人透过银行信托资金投资境外基金，或买境内投信业者发行的海外基金，只要是投资到美国地区，投资人的获利也会受到波及，影响层面相当大。

行政院去年已裁定，由金管会与美方签订跨政府协议。金管会与美方谈判已告一段落，并将美方提供的协议草案文本呈报行政院。

据了解，美方提出的草案最大的问题在，指定的代表，美方是财政部，台湾方面则是金管会或税务单位，美方希望税务单位加入未来提供相关税务资料。金管会依此洽财政部意见，但财政部反对放入。

财政部方面认为，台美未签租税协定及租税资料交换协议，没有法据提供相关税务资讯，且若加入也可能会有对国人海外所得扩大查税的疑虑。