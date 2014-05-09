《中国报摘》--其他报纸重要消息5月9日

**上海证券报**

--上海市委常委、常务副市长屠光绍表示，目前正在研究上海自贸区第二批负面清单，新的负面清单将相比去年要大大缩小；他并称，目前自贸区金融制度改革总体框架已经形成，此前已经出台了一系列的金融细则，近期又将出台一批金融细则。

--国家发改委周四公布低价药目录，宣布取消政府限定的最高价格，由生产企业根据药品成本和市场供应及竞争情况，制定具体购销价格；记者调查，此次有部分上市公司的独家中药品种上榜，如白云山 等，将对其销量和利润将带来明确拉动。

**第一财经日报**

--重庆国资改革方案日前已经重庆市政府审议通过，方案确定的主要改革目标为，用3-5年时间，三分之二左右国有企业发展成为混合所有制企业。

**东方早报**

--上海电气 公告称，因重大事项尚未披露，今日起停牌，将于下周一(12日)刊登相关公告并复牌；上海电气集团总公司一位高管表示，停牌原因涉及资产收购。

**人民日报**

--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，目前经济运行与基本面所能支撑的潜在增速基本吻合，不宜因短期增速变化而对整个经济运行状态做出过于消极的估计；随着房地产市场趋势性分化和调整过剩产能等，局部风险开始暴露，但只要处置得当，就不会演变为系统性风险。(完)