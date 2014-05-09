《中国报摘》--其他报纸重要消息5月9日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
**上海证券报**
--上海市委常委、常务副市长屠光绍表示，目前正在研究上海自贸区第二批负面清单，新的负面清单将相比去年要大大缩小；他并称，目前自贸区金融制度改革总体框架已经形成，此前已经出台了一系列的金融细则，近期又将出台一批金融细则。
--国家发改委周四公布低价药目录，宣布取消政府限定的最高价格，由生产企业根据药品成本和市场供应及竞争情况，制定具体购销价格；记者调查，此次有部分上市公司的独家中药品种上榜，如白云山 等，将对其销量和利润将带来明确拉动。
**第一财经日报**
--重庆国资改革方案日前已经重庆市政府审议通过，方案确定的主要改革目标为，用3-5年时间，三分之二左右国有企业发展成为混合所有制企业。
**东方早报**
--上海电气 公告称，因重大事项尚未披露，今日起停牌，将于下周一(12日)刊登相关公告并复牌；上海电气集团总公司一位高管表示，停牌原因涉及资产收购。
**人民日报**
--国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，目前经济运行与基本面所能支撑的潜在增速基本吻合，不宜因短期增速变化而对整个经济运行状态做出过于消极的估计；随着房地产市场趋势性分化和调整过剩产能等，局部风险开始暴露，但只要处置得当，就不会演变为系统性风险。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。