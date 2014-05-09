台湾金融：八大公股银行房价压力测试若跌三成，潜在损失150亿台币--报载

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北5月9日 - 台湾工商时报周五指出，金管会今日验收全体银行的房价压力测试模拟结果，公股的八大银行预估，房价若跌三成，八大公股银行房贷潜在损失约150亿台币。
报导指出，目前包括台银、土银、合库、三商银、兆丰银、台企银等八大公股银行内部估算结果已出炉，银行预估，房价若跌三成，八大公股银行房贷潜在损失约150亿台币，但如合计营造业等土建融相关授信，则潜在损失将超过200亿台币。
报导引述中信金 财务长高丽雪表示，中信银房贷余额目前仅占全行放款的27%，离上限还有300亿台币空间，加上目前中信银存贷比(loan to vaule)只有三成五，即若房屋价值1,000万元，中信银最高只贷到350万元，就算房价跌二、三成，对中信银都不会有太大的影响。
据银行主管指出，本次金管会开出了包括房价下跌、利率上升、所得下滑等三种模拟情境，其中房价下跌分成轻微型的跌20%，及严重性的跌30%，利率则设定升息1及2个百分点两种情境，至于所得下滑情境，则以更细部的方式分类模拟，分军公教、年收入高于75万元、介于40-75万、低于40万元四类。
工商时报指出，八大公股银行的评估结果显示，其中若房价下跌三成，利率增加2%房贷受影响的部分，目前房贷业务市占居冠的土银预估损失将有30多亿台币，合库、台银、一银潜在损失分别有20多亿台币，华银、彰银、台企银约有10多亿台币，兆丰银接近10亿台币，合计八大行库房贷业务潜在损失约150亿台币。
但如果进一步计入营造业等土建融相关授信受不动产担保品价格下跌影响，则依照各大银行内部预估的数字，所受的房贷加土建融等总潜在损失，将分别介于30-50多亿元不等，八大公股银行若合计营造业等土建融相关授信的受影响部位，潜在损失将超过200亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。