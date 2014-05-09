台湾金融：八大公股银行房价压力测试若跌三成，潜在损失150亿台币--报载

路透台北5月9日 - 台湾工商时报周五指出，金管会今日验收全体银行的房价压力测试模拟结果，公股的八大银行预估，房价若跌三成，八大公股银行房贷潜在损失约150亿台币。

报导指出，目前包括台银、土银、合库、三商银、兆丰银、台企银等八大公股银行内部估算结果已出炉，银行预估，房价若跌三成，八大公股银行房贷潜在损失约150亿台币，但如合计营造业等土建融相关授信，则潜在损失将超过200亿台币。

报导引述中信金 财务长高丽雪表示，中信银房贷余额目前仅占全行放款的27%，离上限还有300亿台币空间，加上目前中信银存贷比(loan to vaule)只有三成五，即若房屋价值1,000万元，中信银最高只贷到350万元，就算房价跌二、三成，对中信银都不会有太大的影响。

据银行主管指出，本次金管会开出了包括房价下跌、利率上升、所得下滑等三种模拟情境，其中房价下跌分成轻微型的跌20%，及严重性的跌30%，利率则设定升息1及2个百分点两种情境，至于所得下滑情境，则以更细部的方式分类模拟，分军公教、年收入高于75万元、介于40-75万、低于40万元四类。

工商时报指出，八大公股银行的评估结果显示，其中若房价下跌三成，利率增加2%房贷受影响的部分，目前房贷业务市占居冠的土银预估损失将有30多亿台币，合库、台银、一银潜在损失分别有20多亿台币，华银、彰银、台企银约有10多亿台币，兆丰银接近10亿台币，合计八大行库房贷业务潜在损失约150亿台币。