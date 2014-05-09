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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 09:03 BJT

《台湾重要政经日程》--5月9日

===================今日重要政经消息=============================

5/9(五)

--09:00 行政院长赴立法院施政质询。

--10:15 陆委会副主委林祖嘉发表演讲〞从服贸看两岸经济〞。

--12:30 央行标售两年期定存单，金额预定100亿台币。

--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。

--13:30 台积电 公布4月营收。

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5/13(二)

--广达 首季财报以及今年展望记者会。

5/20(二)

--16:00 台湾经济部公布4月外销订单金额统计，上月为年增5.9%。

--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支，去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。

5/22(四)

--08:30 主计总处公布4月经季调失业率，上月为4.06%。

5/23(五)

--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。

--16:00 经济部公布4月工业生产数据，上月年增为3.05%。

--16:00 主计总处公布第一季经济成长率，第一季概估值为3.04%。

5/26(一)

--16:10 央行公布4月货币总计数M2，上月年增率为5.89%。

6/2(一)

--端午节休市一日。

6/5(四)

--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.65%。

--16:10 台湾央行公布5月底外汇存底金额，上月4,214.95亿美元。

6/9(一)

--16:00 财政部公布5月海关出口/进口数据，上月出口年增6.2%。

6/13(五)

--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。

6/24(二)

--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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