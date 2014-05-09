芝加哥期市：美国小麦期货小跌，但本周可望收高2.5%

交易商将焦点放在周五美国农业部(USDA)的产量和供需报告上。分析师平均预期，尽管冬季天气严峻，硬红冬麦产量预期将会超过上年的7.44亿蒲式耳。
鉴于玉米出口步伐快速，USDA可能会调降对2013/14的玉米年末库存预估，4月时曾预期为13.31亿蒲式耳。
中国周四公布的海关数据显示，4月大豆进口量为650万吨，超过预期，不过分析师指中国大豆进口步伐将开始减慢。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 733.75 -1.50 -0.20% -0.54% 699.91 65
CBOT玉米 515.25 -1.25 -0.24% +0.24% 508.08 60
CBOT大豆 1468.75 -0.75 -0.05% +1.56% 1472.58 47
CBOT稻米 $15.50 $0.00 +0.00% -0.35% $15.53 36
美国原油 $100.28 $0.02 +0.02% -0.49% $101.52 45
汇率
欧元/美元 $1.384 $0.000 -0.04% -0.54%
美元/澳元 0.936 -0.001 -0.12% +0.33%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王冠中/孙茉莉; 审校 戴素萍/张若琪)