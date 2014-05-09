新债招标：中国进出口行七年固息债利率4.85%，远低于预期--业内人士

路透上海5月9日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的七年期固息债中标利率为4.85%，远低于此前5.04%的预测均值；同时招标发行的一年期增发债(剩余期限约四个月)中标收益率3.6834%。
业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为3.17倍和3.01倍。
上述两期债为进出口行今年第29期和30期金融债，29期为2013年第22期金融债 的增发债券，期限一年，起息日为2013年9月9日，到期日为2014年9月9日，票面利率4.58%；30期为七年期新发品种。
以下为具体发行条款：
第29期 第30期
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发行上限： 70亿元 60亿元
期限/计息方式： 一年固息 七年固息
(130322增发,剩余期限约四个月)
中标方式： 单一价格中标 单一利率中标
（荷兰式） (荷兰式)
起息日: 2013年9月9日 5月13日
缴款日： 5月13日 5月13日
分销期： 5月9日-5月13日 5月9日-5月13日
上市日： 5月15日 5月19日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 无 0.10%
---------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)