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货币新闻 | 2014年 5月 9日 星期五 11:09 BJT

新债招标：中国进出口行七年固息债利率4.85%，远低于预期--业内人士

路透上海5月9日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的七年期固息债中标利率为4.85%，远低于此前5.04%的预测均值；同时招标发行的一年期增发债(剩余期限约四个月)中标收益率3.6834%。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为3.17倍和3.01倍。

上述两期债为进出口行今年第29期和30期金融债，29期为2013年第22期金融债 的增发债券，期限一年，起息日为2013年9月9日，到期日为2014年9月9日，票面利率4.58%；30期为七年期新发品种。

以下为具体发行条款：

第29期 第30期

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发行上限： 70亿元 60亿元

期限/计息方式： 一年固息 七年固息

(130322增发,剩余期限约四个月)

中标方式： 单一价格中标 单一利率中标

（荷兰式） (荷兰式)

起息日: 2013年9月9日 5月13日

缴款日： 5月13日 5月13日

分销期： 5月9日-5月13日 5月9日-5月13日

上市日： 5月15日 5月19日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 无 0.10%

---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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