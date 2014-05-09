港报财经评论：恒指反弹力度有限--经济日报5月9日

恒指反弹力度有限 /林瑞芬

俄罗斯撤军纾缓乌国局势，加上耶伦续弹旧调模糊加息时间表及京有理想进出口数据支持，港股昨得以暂缓跌势。恒指收21,837，弹90.86点；大市成交额652亿港元。恒指曾升183点，但升幅最终收窄，未能重上22,000，蓝筹并无多少强势股踪影，托着中资电讯股来升，中移动 、联通 及中国电信 涨3%至5.3%不等，回升动力怕不持久。

濠赌股独憔悴续被洗仓，金沙中国 、澳博控股 及银河娱乐 等股价分别急插4.6%及7.6%，江河日下，赌牌续约政策的不明朗及中介潜逃事件未平，又来传澳门将缩短中国内地客护照逗留期，加上反贪影响VIP收入，濠赌股的强势在去年四季已告一段落后，今年以来反覆一浪低于一浪推进，慨叹时不我与。强势股一只一只倒下，所见基本面正常的环保股光大国际 昨也慌失失急插5%至9.1港元，人心就是怯，无计！图表显示，技术指标RSI正向下走，其100天平均线已失守，现正考验200天平均线8.85港元，再来则是250天平均线8.3港元最后防线，忌穿。

乌克兰局势变化，由不得投资者预计，作最坏打算，望最终有温和的发展。这类潜伏的战争危机，正如前指，纵出现也是影响市场波动短暂，股市中、长期还是由资金面、经济面及企业盈利面主导。就美国最近公布的就业数据已知，虽然失业率降，但劳动参与率则跌至62.8%，与1978年以来最低水平一致；而且，平均时薪同比增幅放缓至1.9%，为2013年3月份以来最慢成长，立体地显示了美国经济市场根本还有闲置劳动力，未全面恢复。美国联储局主席耶伦最新讲话，值得注意的是，首度特别提及楼市仍弱和乌克兰问题，对美国经济构成潜在威胁，令市场仍然相信联储局依然有必要实施高度宽松的货币政策。美国就加息的门槛已经模糊，参考的不是失业率；而从耶伦的近期取态，会参考一揽子经济数据，劳动参与率、U6，以至房市的表现都可能是，加息门槛被模糊化，债市也无所适从，难怪债息走向近几个月都窄幅非常，见图10年期债市已窄幅上落逾3个月。

航运股抛锚，待明年复苏 /余少文

4月进出口数据好过预期，但经济未摆脱弱复苏，航运股今年业绩难有起色，但预期明年可扭转过来，暑假后可以再留意航运股。A股昨日先升后回，国指虽重上9,700点，全日只升79点或0.8%，收报9,734点，成交额98亿港元，只有41%主板H股上升，14%则没有升跌，反映资金集中在重磅股身上；而红指升9点，收报4,099点，成交额79亿港元，大市主要由电讯股和石油股力撑。海关总署公布，4月进出口贸易额3,586亿美元，按年升0.8%，进口贸易额升0.8%至1,701亿美元，出口贸易额升0.9%至1,885亿美元，数据好过市场下跌预期。表现不俗，因去年1月至4月进出口贸易额，除了2月农历年外，其余3个月升12%至27%不等，其后被揭发含有“水份”，4月下旬至5月开始进行贸易整顿，故去年5月相关数据急降。

由于去年首4个月数据有水份，故今年2月和3月进出口额出现回落，但4月反而有轻微回升，再加上去年5月数据开始回复正常，即去年5月基数较低下，值得憧憬中国内地5月贸易有好表现，即5月数据料有较高增长，或可刺激贸易相关股份造好。综合H股首季业绩，航运及相关是其中亏损的板块，只计算中海发展 、中国远洋 、中集集团 、中海集运 、广州广船 、大连港 等，首季亏损16亿人民币，较去年同期蚀28亿人民币有所收窄，但较去年第四季录得15亿人民币盈利为差。实际上，左右这板块业绩的股份来自航运股，尤其中远去年尾计入特殊收益而转亏为盈，亦令板块录得盈利，只是今年首季缺乏相关收益而蚀19亿人民币，已经掩盖其他股份的盈利回报。

中国内地经济疲弱，外围经济复苏缓慢，对航运股不利。不过，根据彭博资料，显示证券商相信航运股下跌周期将结束，因大部分航运股今年收窄亏损、转亏为盈或盈利轻微增长等，如中远剔除特殊收益后，今年跟中海集运一样收窄亏损，中海发展有望亏转盈，中集可保盈利微升，展望明年业绩可进一步改善，如中海发展盈利可倍增，预测PE会显着回落。由于航运股明年才真正复苏，加上今年第二季航运市场仍是不明朗，以及股市目前处于淡季，或要待航运股派完第二季业绩后，即暑假之后，才是吸纳航运股的时机，然后待业绩逆转和收成。