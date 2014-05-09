港报财经评论：耶伦眼中的泡沫--信报5月9日

耶伦眼中的泡沫 /习广思

内银钱荒价，内房钱荒价。去年中的钱荒危机仍是市场梦魇，近期中国内地再现资金链风险，不期然令人联想会否再现钱荒危机？乐观地看，去年钱荒是由人行主导，是教训内银错配资金的手段。如果内银学乖，预留资金应付年中资金紧张情况，钱荒再现机会便不高。惟资金链风险环环相扣，即使没有人行主导钱荒，市场资金紧张起来，引发恐惧情绪的话，爆发另一场钱荒并非没可能的事。近期人行水喉续紧，民企资金链风险乍现，由内房到化纤厂都有资金风险，还有旭光 大股东传出失踪消息，都是年中前困扰股市的因素。

恒指昨天跟随A股止跌反弹，但反弹乏力，全日上升90点，收报21,837点；成交额652亿港元。港股逐批回落，强势股由濠赌、科网领跌，再而是医药及新能源股。昨天风电股、燃气股急挫，调整尚未结束。相反，支撑大市的板块落在中资旧经济股身上，特别是一批有改革消息的国企股，铁路基建是维稳工具，且受惠政策，有改革消息的电讯股上涨，油股表现靠稳。这三个板块的共通点是，早前反腐风声鹤唳，相信当局会扫除障碍后才推行改革。至于中资金融、内房股走势疲弱，行业及政策风险恶化，应继续看淡。

濠赌股反映中国内地热钱的流窜，人行收水、中国打贪，对濠赌股影响甚大，年初至今已被多次洗仓。有报道指出，反贪腐行动导致非法支付交易日趋普遍，银联移动支付成为其中一种制造虚假交易套现的工具，银联将有一系列措施打击澳门海外洗钱、资本外逃，以及赌场非法刷卡行为。早前“叠码仔”潜逃事件及澳门政府计划收紧中国内地护照客过境逗留日数，濠赌股可谓坏消息连连。尽管大行分析员护航，但市场反应是博不过，股价弹不起。即使分析员理性预期相关影响不大，但负面消息接二连三，濠赌股洗仓背后，市场人士担心的是中国内地打贪反腐，或扩大至港澳地区，潜在风险增加。联储局主席耶伦出席听证会，耶伦特别提到两个经济风险，一是房地产复苏缓慢，形势可能较预期悲观；二是地缘政治风险，以及新兴市场金融压力加剧，都有可能威胁到复苏的信心。

澳元暂受制94.26美仙 /苏子

昨天澳洲公布的4月就业报告结果远较市场为佳，令市场憧憬澳洲央行加息的机会上升，因此昨天澳元兑美元明显造好，已突破上月17日的0.939美元高位，昨天最高曾见0.9394美元，此高位与20天保历加通道的0.941美元顶部阻力及上月11日的0.9426美元高位阻力相距不远。但由于日前澳洲公布的首季零售销售数据不及市场预期；加上中国4月汇丰综合PMI已连续3个月低于50的好淡分水岭，故澳洲央行其实未必真的有条件把息口调高。

澳元兑美元较大机会受制于上述的通道顶部附近，未必能有足够上升动力顺利破关而上，而且前天纽西兰央行曾表示可能干预与澳元有较高相关性的纽元，而此利淡纽元的因素，相信亦会限制澳元进一步走高的动力。短线而言，若澳元兑美元未能突破上月11日的0.9426美元高位阻力，反而更返回20天SMA支持以下波动及收市，料会继续以上落市形式运行，并考验上述通道的0.923美元底部支持。仍未知悉欧洲央行的议息结果及央行总裁德拉吉的新闻发布会的言论内容，若德拉吉的言论暗示可能有进一步的刺激经济措施防止欧罗区出现通缩；又或作出不愿欧罗汇价进一步走高的口头干预，相信昨晚欧罗兑美元较大机会掉头回落，并使到日线图上在1.3967美元及1.3951美元两个高位呈现双顶的短期见顶形势。

不过，若德拉吉的言论表示欧罗区的经济复苏势头将会加快，亦未见暗示会推出刺激经济措施，以及口头干预欧罗的强势，将反映央行并不担心欧罗区会出现通缩，而这将有助目前表现强势的欧罗汇价更加火上加油，成功创今年新高并挑战1.40美元心理关口。若今天日本入市后，欧罗兑美元已企稳在今年的1.3967美元高位以上波动，届时便不宜采取逆势建立欧罗短仓的“偷鸡”策略了，反而应待汇价略为调整时，顺着已破位的方向顺势买入。从目前大部分散户投资者不约而同采取沽出欧罗兑美元的策略来看，欧罗兑美元顺利破关而上的机会较高。