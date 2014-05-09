中国债市动态：一二级共振现券续暖，10年政金债收益率创近七个月新低

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京5月9日 - 中国银行间债市本周来爆发的连续暖势尚未止步，周五早盘由中长端金融债带动，现券几乎全面开花，收益率现不同程度回落；其中政策性金融债10年基准券--14国开05 最低成交收益率曾达5%，创近七个月来新低。
交易人士认为，偏暖且稳定的资金预期成为本轮行情重要的推动力，此外，较强劲的配置力量支撑下，一二级共振连续推动收益率下行。
不过早盘在收益率触及阶段低位后，获利了结盘陆续浮现，致收益率收窄跌幅，但此后因一级市场火热，现券收益率再度被推低。
业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的七年期固息债中标利率为4.85%，远低于此前5.04%的预测均值近20个基点(bp)，创年内同期限政策性金融债新债发行新低位。
“最近配置力量确实很强，发一个金融债一级就带动二级收益率下一波，另外大家对资金预期比以前稳定，现在这个情绪的宣泄也是与之前(对资金预期)太过谨慎有关。”上海一银行交易员说。
北京一大型银行交易员分析，早晨甫公布的4月CPI同比涨幅不及预期，使部分机构对未来货币政策放松的期望有所升温。
中国周五公布的物价数据低于市场预期，4月CPI涨幅降至18个月低点，PPI也连续第26个月负增长。分析师预计未来CPI仍将在2-2.5%之间徘徊，使得目前略偏宽松货币政策得以延续更长时间。
剩余期限约9.71年的固息国开债140205最新报价对应收益率 为5.0449%/4.9500%，上日尾盘为5.2257%/5.1301%。剩余期限约6.69年的固息国开债140203最新成交价对应收益率 为4.97%，上日尾盘为5.11%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报93.398元，较上日结算价涨0.356元，或0.38%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。