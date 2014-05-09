离岸人民币：中电建三年期点心债以4.2%定价，认购倍数3.2

路透香港5月9日 - 根据销售文件，国有企业之一的中国电力建设集团三年期点心债以4.2%定价，认购倍数3.2倍。

上述定价利率较指导利率4.45%低了25基点。该债券共发行15亿元人民币，获47.5亿元、69帐户认购。99%投资者来自于亚洲，1%为欧洲。

投资人结构中，银行占50%，资产管理43%，私人银行7%。

该债券将在5月15日交割，2017年5月15日到期，并在香港挂牌。承销商为渣打银行，汇丰以及交银。

中国电建是于2011年由国务院批准，在中国水利水电建设集团、中国水电工程顾问集团和国家电网公司、中国南方电网公司所属电力勘测设计、工程、制造企业基础上组建。公司业务为提供水利电力工程及基础设施投融资、规划设计、工程施工等。（完）