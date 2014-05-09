离岸人民币：中电建三年期点心债以4.2%定价，认购倍数3.2

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港5月9日 - 根据销售文件，国有企业之一的中国电力建设集团三年期点心债以4.2%定价，认购倍数3.2倍。
上述定价利率较指导利率4.45%低了25基点。该债券共发行15亿元人民币，获47.5亿元、69帐户认购。99%投资者来自于亚洲，1%为欧洲。
投资人结构中，银行占50%，资产管理43%，私人银行7%。
该债券将在5月15日交割，2017年5月15日到期，并在香港挂牌。承销商为渣打银行，汇丰以及交银。
中国电建是于2011年由国务院批准，在中国水利水电建设集团、中国水电工程顾问集团和国家电网公司、中国南方电网公司所属电力勘测设计、工程、制造企业基础上组建。公司业务为提供水利电力工程及基础设施投融资、规划设计、工程施工等。（完）
(记者 李珊珊; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。