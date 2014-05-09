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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 14:01 BJT

离岸人民币：中银卢森堡分行三年期点心债以3.5%定价，发行15亿元

路透香港5月9日 - 根据销售文件，中国银行 卢森堡分行三年期点心债以3.5%定价，较指导利率3.70%低20基点。

该批债券共发行15亿元，为中银100亿美元中期票据计划的一部分。惠誉信评去年12月给予该计划“A'F1 ”评级。惠誉亦给予债券预期评级“A(EXP)”。

承销商为德意志银行。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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