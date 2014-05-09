离岸人民币：农行香港两年期债以3.25%定价，为首支法兰克福中资行债

路透香港5月9日 - 中国农业银行 香港分行两年期债券以3.25%定价，较初步指导利率3.45%低20基点。债券将在法兰克福挂牌，为首支在当地挂牌的中资行债券。

该批债券共发行12亿元人民币。发行人评级为：穆迪“A1”/标普“A”/惠誉“A”。募资所得将用以营运资本以及一般用途。承销商为德意志银行。

德国开发银行KfW上月底发行了10亿人民币两年期债券，利率为1.375%，为法兰克福人民币债券市场开先河。 （完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)