港报社评：中菲越露骨冲突，撬动南海地区安全--信报5月9日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
中国、菲律宾和越南三国近日在南海的冲突升级。菲律宾在南沙半月礁附近扣查一艘中国渔船，同时扣押了船上11名渔民；另一方面，越南海军船舰阻止中国海洋石油总公司在西沙海域勘探作业，两国的舰船发生碰撞。当前，中菲越在南海争夺海洋资源的露骨冲突，对抗加剧，已然令南海的紧张局势不断升温，撬动地区的安全和稳定。今次中越和中菲在南海「短兵相接」，是在美国总统奥巴马访问完亚洲四国之后、本周六于缅甸举行东盟峰会之前发生，到底是巧合还是别有深意，委实惹人揣测。
奥巴马访亚期间，表明钓鱼岛适用于《美日安保条约》；到访菲律宾前，两国亦签署好了《加强防务合作协议》，美菲加强军事安全合作。面对美国不断强化在亚洲的军事存在，并利用东海和南海主权争端，来牵制中国在区内的军事扩张和影响力，从目前发展形势看，反而激起中国以更强硬的态势去扞卫主权和海洋权益。
上周六，中国海事局公布中国海洋石油总公司「海洋石油981」钻井平台在西沙的位置，越南外交部马上指斥，钻井平台作业海区位于越南「专属经济区」内，并派遣船舰阻止中方的石油勘探活动，寸土不让，而中国外交部则警告越南，表明钻井平台是在中国海域内行动，完全合法。
在南海争端中，越南和菲律宾是与中国冲突最激烈的两国，因此，今次中越和中菲的冲突，可以说是对整个南海地区关系的一次巨大考验。若各方未能克制，或者试探对手容忍底线时误判形势，这场由资源争夺引发的碰撞，不排除会演变成为潜在的军事冲突危机。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。