港报社评：中菲越露骨冲突，撬动南海地区安全--信报5月9日

中国、菲律宾和越南三国近日在南海的冲突升级。菲律宾在南沙半月礁附近扣查一艘中国渔船，同时扣押了船上11名渔民；另一方面，越南海军船舰阻止中国海洋石油总公司在西沙海域勘探作业，两国的舰船发生碰撞。当前，中菲越在南海争夺海洋资源的露骨冲突，对抗加剧，已然令南海的紧张局势不断升温，撬动地区的安全和稳定。今次中越和中菲在南海「短兵相接」，是在美国总统奥巴马访问完亚洲四国之后、本周六于缅甸举行东盟峰会之前发生，到底是巧合还是别有深意，委实惹人揣测。

奥巴马访亚期间，表明钓鱼岛适用于《美日安保条约》；到访菲律宾前，两国亦签署好了《加强防务合作协议》，美菲加强军事安全合作。面对美国不断强化在亚洲的军事存在，并利用东海和南海主权争端，来牵制中国在区内的军事扩张和影响力，从目前发展形势看，反而激起中国以更强硬的态势去扞卫主权和海洋权益。

上周六，中国海事局公布中国海洋石油总公司「海洋石油981」钻井平台在西沙的位置，越南外交部马上指斥，钻井平台作业海区位于越南「专属经济区」内，并派遣船舰阻止中方的石油勘探活动，寸土不让，而中国外交部则警告越南，表明钻井平台是在中国海域内行动，完全合法。

在南海争端中，越南和菲律宾是与中国冲突最激烈的两国，因此，今次中越和中菲的冲突，可以说是对整个南海地区关系的一次巨大考验。若各方未能克制，或者试探对手容忍底线时误判形势，这场由资源争夺引发的碰撞，不排除会演变成为潜在的军事冲突危机。