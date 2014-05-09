港报社评：港铁勿短视，好利润才能长久--经济日报5月9日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
深陷高铁风波的港铁行政总裁韦达诚不再续约，其表现却获主席钱果丰肯定。此反映港铁短视，只图赚取眼前坏利润。公用事业须兼顾公众利益，才能为股东带来长远持续的好利润。
高铁工程延误风波不息，其行政总裁韦达诚被质疑刻意隐瞒，成众矢之的。虽然外界对韦达诚的表现批评声不断，港铁主席钱果丰却表示肯定他任内表现。韦达诚任内，港铁盈利与股价皆有增长，惟公众对韦达诚的评价，恐非如港铁管理层般正面。 上述差异背后，凸显港铁管理层的短视。皆因作为一家企业，虽然以盈利为主要目的，惟利润实有好坏之分。惟近年港铁予公众的印象，却是锱铢必较，不但每年票价加幅赚到尽，港府批出铁路上盖发展权以补贴铁路发展后，港铁却缓推物业发展项目以抬价等。港铁既要对公众、对利润斤斤计较，公众自然对港铁服务有极高要求。 平情而论，港铁服务水平并不逊于其他先进地区。惟港铁只图追求短期「坏利润」，公众形象不彰下，每遇列车延误事故、以至近期的高铁风波，自难获市民疑中留情，反遭公众大力挞伐，催促港府大力加强监管。 无论公用事业或其他企业，不能只图竭泽而渔，谋取短期坏利润，而应赚取好利润，此须全面兼顾商业利益与社会责任，与顾客、公众形成良性互动，建立正面企业形象，才最有利企业长远、可持续经营，为股东带来最优质回报。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。