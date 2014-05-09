港报社评：鸽派应与鹰派分道扬镳消除逼登激进战车险境--明报5月9日

占中投票结果，中间温和方案全部被排挤出局，激进势力声势大涨，情势之危疑诡谲，不单政改滑向深渊，最使人忧虑的是激进势力透过占中平台，有可能把市民綑绑上激进战车，与中央正面对抗和冲突。泛民温和派应该与激进势力切割，先消除被迫登上激进战车之险；同时温和派要加强团结，按中央的框架，争取一个符合普及而平等原则、没有不合理限制和有真正选择的普选方案。因此，目前温和派要做的是退出真普联，另起炉灶推进政改讨论。

公民提名是最理想的普选方案，现实上却有难以踰越的限制，不但中央认定不符合《基本法》和全国人大常委会的决定和解释，大律师公会也认为偏离了相关规定。实现真普选，并非只有公民提名一途，按中央提出来的框架，也有机会设计出符合普及而平等原则、没有不合理限制、有真正选择的普选办法，温和派提出来的方案，都符合达至真普选的精神。让市民知道没有公民提名元素，就有可能与中央实质讨论，寻求妥协和共识，实现真普选。

占中原本被视为理性力量的最高体现，现在却成为激进势力的舞台，成为激进政客的玩物，事态发展，相信并非占中发起人可以预期。即使如此，占中运动仍然应该继续践行下去，不单让激进极端者有空间表达诉求，藉着政治光谱不同人士的不同取态和做法，或许可以起到促进事态进展的作用。倡议激进势力和温和派分道扬镳，并非要他们成为敌人，而是要他们各归其位，使政改讨论回到应有轨道，特别是温和派回归主导，可以避免社会稳定受到不可挽回的冲击。