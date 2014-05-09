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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 09:16 BJT

欧洲个股：德意志银行在上海自贸区建立分支，扩大在华业务

路透法兰克福5月8日 - 德意志银行 周四表示，已在上海自贸区已开设一家分支，这是该行在中国开设的第七家分支，以扩大对在华德国企业的服务。

德意志银行称，该分支将向在自贸区和跨境经营的企业和金融机构提供现金管理和贸易金融服务。

德意志银行是德国唯一一家在上海自贸区开展业务的银行。德国第二大银行德国商业银行发言人称，该行未计划采取同样行动。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)
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