港报社评：加强监管港铁，打破「独立王国」--文汇报5月9日

港铁主席钱果丰昨天表示，港铁与行政总裁韦达诚达成共识，韦达诚明年8月约满后离任，但强调和高铁事件无关，又指自从韦达诚担任行政总裁以来，这几年间他率领团队的工作表现，董事会都给予肯定。港铁出了那么多严重事故和高铁延误事件，韦达诚岂可毫无责任全身而退？香港社会对韦达诚的表现极为不满，董事会竟然给予肯定，这不是「独立王国」性质的展现吗？政府委任的专责调查委员会必须真正独立，彻底追究韦达诚及有关人员工程延误和超支的责任。针对港铁「独立王国」性质，政府必须痛下决心，出手整顿港铁，改革港铁的管治和监察机制。

政府过去一直以港铁为上市公司为理由，很少干预港铁内部运作，政府即使持有港铁约77%股权，在董事局内有三名政府官员，但却根本无法有效监管港铁。

地铁及九铁2007年底合并后，港铁董事局成员历年来很少出现更迭。港铁「自监」如「独立王国」，其管治结构不断暴露弊端。近年来，港铁故障不断发生，高铁香港段工程延误更牵连到香港其他建设，如果高铁赶不及「还地」，西九文化区的工程势必遭到阻延。目前港铁估计，高铁工程起码超支34亿港元。此外，高铁延误也影响香港和中国内地的联系。这种种纰漏与后果的背后，潜藏的弊端其实是港铁的管治和监察机制出了问题。

政府要挽回市民信心，必须痛下决心，出手整顿港铁，大刀阔斧改革港铁的管治和监察机制，港铁「独立王国」的管治模式，再也不能延续下去了。