路透基点：来宝集团循环信用贷款规模扩大至20亿美元

路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，来宝集团已将其13.5亿美元364天期循环信用贷款规模提高至20亿美元。

19家牵头行兼簿记行为荷兰银行、中国农业银行、澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、德国商业银行、澳洲联邦银行(CBA)、星展银行、高盛、汇丰、ING Bank、摩根大通、Lloyds TSB Bank、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行、法国兴业银行、渣打银行、和新加坡大华银行。

兴业银行承贷7,000万美元，三菱东京日联银行承贷6,000万美元，澳新银行承贷4,000万美元，其余每家银行各承贷5,000万美元。

一般联贷吸引39家银行参与。

其中有11家担任牵头行，包括巴西银行伦敦分行承贷8,500万美元，KfW IPEX Bank承贷6,200万美元，CoBank承贷5,500万美元，Intesa Sanpaolo香港分行承贷4,800万美元。其余七家银行为西班牙对外银行(BBVA)、LBBW新加坡分行、Mediobanca、瑞穗银行、National Bank of Abu Dhabi、三井住友银行、Westpac Banking Corp，各别承贷4,000万美元。

有15家银行担任主办行。其中Banco Bradesco纽约分行、法国农业信贷银行(Credit Agricole)日内瓦分行、Raiffeisen Bank International、印度国家银行(SBI)伦敦分行、以及Zurcher Kantonalbank各承贷2,400万美元。其余10家银行为Apple Bank、Arab Petroleum Investments Corp、BHF-Bank、BPI Capital Corp、Caixabank、德意志银行、DZ Bank、FirstRand Bank、Gulf International Bank、和Nedbank伦敦分行，各承贷2,000万美元。

有13家银行担任共同主办行。其中瑞士信贷和澳洲国民银行各承贷1,800万美元，Europe Arab Bank、First Tennessee Bank、Habib Bank苏黎世分行、和韩亚银行新加坡分行各承贷1,600万美元。Aozora Asia Pacific Finance、Arab Bank瑞士分行、GE Artesia Bank、KBC Bank、Samba Financial、Union de Banques Arabes et Francaises各承贷1,200万美元。BRED Banque Populaire承贷800万美元。

贷款在周一签约。

一如先前报导，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点。

承贷5,000万美元以上取得牵头行头衔，综合收益为130个基点，有35个基点的费用。

承贷2,500-4,900万美元取得主办行头衔，综合收益125个基点，有30个基点的费用。

承贷1,500-2,400万美元取得共同主办行头衔，综合收益120个基点，有25个基点的费用。

19家牵头行兼簿记行的综合收益亦为130个基点。

承诺费为加码幅度的30%。

贷款资金将用于一笔10.17亿美元364天期贷款的再融资，这笔旧贷款属于2013年5月20亿美元循环贷款的一部分。此笔364天期旧贷款的利率为Libor加码120个基点，承诺费同样为加码幅度的30%。

在3月中旬，来宝去年12月6.5亿美元三年期俱乐部贷款的一部分，在次级市场求售，价格为面值的99.25%。这笔贷款为2017年5月到期，在初级市场筹组时综合收益低于200个基点，利率为Libor加码约135个基点。

穆迪给予来宝Baa3评级。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)