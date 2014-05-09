更新版 1-中国货币市场：浙商银行扩充同业存单阵营，利率市场化按步推进

* 浙商银行加入NCD阵营，发行人范围扩大

* 属于利率市场化进程之一

* 今年以来有五家银行发行NCD，流动性一般 (新增市场评论及更多背景)

路透上海5月9日 - 随着中国浙商银行宣布加入同业存单发行阵营，意味着NCD发行主体终现扩容，利率市场化正按步推进，同时也为未来向企业、个人开放大额存单做了更多铺垫。

浙商银行股份有限公司周四稍晚公布，今年同业存单(CD)发行额度为100亿元人民币。此前仅有工行 等10家大型国有银行及规模较大股份制银行，列入试点发行范围。

华中一银行交易员认为，NCD发行范围的扩大，从宏观角度最终目的还是实现利率市场化进程之一。

“(大额存单)下一步面向企业和个人的，那得同业存单先扩大范围啊，否则怎么玩。”他称。

央行最新货币政策执行报告称，随着金融机构市场利率定价自律机制不断发展完善，将吸纳符合审慎评估要求的更多金融机构作为自律机制基础成员，在银行间市场发行同业存单。下一步将逐步推出面向企业、个人的大额可转让存单，进一步扩大商业银行负债类产品市场化定价范围，有序推进存款利率市场化改革。

不过与庞大的质押式回购，以及线下同业拆借业务相比，去年底刚面世的NCD，不论是从发行量上，还是流动性方面，都还有很多欠缺。

央行数据显示，截至今年3月末，银行间市场共发行同业存单25只，累计发行金额为687.7亿元，二级市场交易共成交55.8亿元。而资金市场质押式回购，日成交额多在6,000-9,000亿元。

“NCD没啥成交，推广主要为了推进利率市场化。”华南一银行交易员认为。

目前中国金融市场绝大部分资金价格已实现市场化定价，拆借、债券、商业票据及贷款利率均已放开，仅对金融机构存款利率上限实施管制。

截至本周，在原有范围的10家银行中，根据公开发行情况统计，今年以来兴业银行 发行期数最多，为10期；浦发银行 、中信银行、招商银行和农行发行期数略少。其他五家则暂未开始。

中诚信国际信用评级对浙商银行的主体评级为AA+，评级展望为稳定。发行方式包括公开发行和定向发行，其中前者具体有招标和报价两种方式。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

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合计 8,700

浙商银行前身为浙江商业银行，为全国第12家股份制商业银行，以民营资本为主体，总部设于杭州。截止2013年6月30日，该行总资产4,227.8亿元，去年上半年实现净利润24.12亿元。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)

参看细节，请点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯 曾祥进)