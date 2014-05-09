中国货币市场：主要回购走势淡然，预期仍偏乐观下周压力不大

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海5月9日 - 与风起云涌的现券相比，中国银行间资金市场周五表现略显淡静，主要回购 加权利率仅窄幅波动，三个月shibor继续走低，跌幅则较上日略收窄。
虽然下周后半段可能面临存款准备金调整，以及缴纳税款等因素扰动，但机构看法仍偏乐观，称短期内流动性不足多虑。
北京一银行交易员认为，“今天资金还是非常宽松。下周应该还好，总的来说，问题不大。”
他并表示，下周四(15日)存款准备金例行调整，据其感觉，小规模补缴的可能性较大。虽然同时开始还有税款上缴，但就现有资金总量和机构心态来看，上述因素对资金面的扰动应该有限。
中国银行间市场周五早盘现券收益率现不同程度下行，其中10年期政策性金融债收益率跌幅一度近20个基点(BP)，相比之下短债波动稍弱。
至于同业存单发行主体的扩容，交易员认为，除了推进利率市场化意义，对货币市场的即时影响并不大。
“(NCD)平时也没什么交易，(扩容)不会对资金总量有什么影响。”上海一银行交易员指出。
浙商银行股份有限公司周四稍晚公布，今年同业存单(CD)发行额度为100亿元人民币。此前仅有工行 等10家大型国有银行及规模较大股份制银行，列入试点发行范围。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2173 2.2222 -0.49
七天 3.1927 3.2034 -1.07
14天 3.0900 3.1229 -3.29
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0350 3.3200 -28.50
七天 2.9300 2.4200 +51.00
14天 3.0200 2.9000 +12.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.2400 2.3200 -8.00
七天 3.2002 3.2325 -3.23
14天 3.1500 3.1000 +5.00
Shibor
其中:隔夜 2.2205 2.2300 -0.95
七天 3.1940 3.2040 -1.00
三个月 5.3909 5.3992 -0.83
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。