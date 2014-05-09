中国货币市场：主要回购走势淡然，预期仍偏乐观下周压力不大

路透上海5月9日 - 与风起云涌的现券相比，中国银行间资金市场周五表现略显淡静，主要回购 加权利率仅窄幅波动，三个月shibor继续走低，跌幅则较上日略收窄。

虽然下周后半段可能面临存款准备金调整，以及缴纳税款等因素扰动，但机构看法仍偏乐观，称短期内流动性不足多虑。

北京一银行交易员认为，“今天资金还是非常宽松。下周应该还好，总的来说，问题不大。”

他并表示，下周四(15日)存款准备金例行调整，据其感觉，小规模补缴的可能性较大。虽然同时开始还有税款上缴，但就现有资金总量和机构心态来看，上述因素对资金面的扰动应该有限。

中国银行间市场周五早盘现券收益率现不同程度下行，其中10年期政策性金融债收益率跌幅一度近20个基点(BP)，相比之下短债波动稍弱。

至于同业存单发行主体的扩容，交易员认为，除了推进利率市场化意义，对货币市场的即时影响并不大。

“(NCD)平时也没什么交易，(扩容)不会对资金总量有什么影响。”上海一银行交易员指出。

浙商银行股份有限公司周四稍晚公布，今年同业存单(CD)发行额度为100亿元人民币。此前仅有工行 等10家大型国有银行及规模较大股份制银行，列入试点发行范围。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2173 2.2222 -0.49

七天 3.1927 3.2034 -1.07

14天 3.0900 3.1229 -3.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0350 3.3200 -28.50

七天 2.9300 2.4200 +51.00

14天 3.0200 2.9000 +12.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.2400 2.3200 -8.00

七天 3.2002 3.2325 -3.23

14天 3.1500 3.1000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.2205 2.2300 -0.95

七天 3.1940 3.2040 -1.00

三个月 5.3909 5.3992 -0.83