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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 09:26 BJT

《汇市简讯》英镑/美元涨势暂停，但数据提供支撑

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* 英镑/美元亚洲时段低开0.1%并陷于窄幅波动--英国央行政策决定几无影响

* 英国国家经济社会研究院(NIESR)对经济看法乐观，上调2014和2015年GDP预估

* 五、10和20日(周、月）移动均线全部上扬--强劲信号

* 只要20日移动均线(1.6838)和3月低点以来趋势线(1.6819)不破，后市倾向于走高

* 10日移动均线(1.6894)和伦敦盘高点1.6975为初步支撑位/阻力位

* 技术分析图表请点选： link.reuters.com/das29v

(完)

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