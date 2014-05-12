《中国债券市场每日交易备忘》--5月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多50亿元人民币一年期固息增发债14:00-15:30招标 农发行至多50亿元三年期固息债14:00-15:00招标 农发行至多50亿元五年期固息债14:00-15:00招标 浙商银行15亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标 中国商用飞机公司30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和光大银行主承 江苏交通控股30亿元九个月期限超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和中国银行主承 中国证券金融股份有限公司30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，银河证券主承 国泰君安证券35亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建设银行和交通银行等承销 北京基础设施投资有限公司40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和民生银行主承 青岛城市建设投资集团公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 武汉新港建设投资开发集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和广发银行主承 南京化学工业园5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和中行主承 通裕重工 4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 安徽淮海实业发展集团公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 安徽金瑞化工投资有限公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，中国银行主承 天津天纺投资4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，渤海银行主承 陕西有色金属控股集团30亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交通银行主承 陕西煤业化工集团有限公司15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 合肥建设投资集团10亿元10年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 云南工业投资控股集团5亿元10年期投资人选择权(7+3)中票簿记(主体评级AA+)，国泰君安证券主承 人福医药 6亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 湘电集团公司4.5亿元三年期发行人选择权(1+2)中票簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承 安徽省铜陵市承接产业转移示范园区7亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，天风证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 厦门国际银行30亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1420006，票面利率6.9% 浙商银行45亿元五年期固息债1428002，票面利率5.7% 浙江临安经济开发区10亿元七年期固息债1480113，票面利率7.9% 宁国国资投资13亿元七年期固息债1480192，票面利率8.7% 鞍山高新技术产业4.5亿元七年期固息债1480253，票面利率8.39% 长兴交通投资集团6亿元七年期固息债1480269，票面利率7.88% 柳州龙建投资发展18亿元10年期固息债1480272，票面利率8.28% 湖州西塞山开发建设10亿元七年期固息债1480274，票面利率7.8% 华电集团40亿元九个月期超短期融资券011417004，票面利率4.80% 中信证券 30亿元三个月期短融071403005，票面利率4.39% 齐鲁证券10亿元三个月短融071422005，票面利率4.54% 江西铁路投资8亿元一年期短融041460041，票面利率5.45% 云南冶金股份10亿元一年期短融041452028，票面利率6.3% 北京粮食集团4亿元一年期短融041469022，票面利率5.15% 安徽交通投资6亿元一年期短融041456023，票面利率5.54% 连云港市城投4亿元一年期短融041464028，票面利率5.5% 河北省新合作控股集团公司2.8亿元一年期短融041466011，票面利率5.83% 天津住宅建设发展集团6亿元一年期短融041460039，票面利率5.68% 浙江农资集团5亿元一年期短融041452026，票面利率5.6% 海南航空 4亿元五年期中票101456019，票面利率8% 华南国际工业原料城深圳公司10亿元五年期中票101451014，票面利率7.5% 武汉港务集团2亿元五年期投资人选择权中票(3+2)101464013，票面利率6.30% 杭州汽轮动力集团6亿元五年期中票101466002，票面利率6.1% 浙江农资集团4亿元三年期中票101452009，票面利率6.3% ============================================================================ 三、缴款： 财政部285.9亿元三年期续发国债140004，发行价格99.96元 滕州国资8亿元七年期固息债1480276，票面利率7.40% 天津滨海新区建设投资集团25亿元一年期短融 北京首农集团9亿元一年期短融 山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融 中国华阳经贸集团3亿元一年期短融 济宁供水集团3亿元一年期短融 浙江机电集团3亿元一年期短融 江苏沙钢集团20亿元一年期短融 广西沿海铁路5亿元一年期短融 丹东港集团10亿元一年期短融 重庆商业投资5亿元一年期短融 海南省交通投资控股10亿元一年期短融 中国船舶重工集团68亿元三年期中期票据 广东粤电集团27亿元五年期中票 上海浦发集团15亿元七年期中票 山东山水集团12亿元三年期中票 厦门翔业集团6亿元三年期中票 浙江荣盛控股集团10亿元三年期中票 杭州经开区资产经营集团3亿元三年期中票 合肥工业投资控股5亿元五年期中票 扬州瘦西湖旅游发展集团5亿元三年期中票 广东志高空调0.5亿元三年期中票 中广核风电10亿元五年期中票 广东省路桥建设发展公司10亿元10年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华泰集团6亿元一年期短融041352021到期兑付，票面利率4.50% 正泰集团5亿元一年期短融041352022到期兑付，票面利率4.48% 秦山第三核电5亿元一年期短融041356012到期兑付，票面利率4.27% 核电秦山联营4亿元一年期短融041356013到期兑付，票面利率4.27% 广汇汽车服务10亿元一年期短融041358042到期兑付，票面利率4.60% 亚泰集团 20亿元一年期短融041360029到期兑付，票面利率4.48% 江苏省华建建设股份2亿元一年期短融041361022到期兑付，票面利率4.89% 四川航空股份2亿元一年期短融041362019到期兑付，票面利率4.48% 北京顺鑫农业发展集团3亿元一年期短融041362020到期兑付，票面利率4.48% 湖南投资集团股份1亿元一年期短融041362021到期兑付，票面利率4.89% 辽宁忠旺集团10亿元一年期短融041364018到期兑付，票面利率4.58% 窑街煤电集团4亿元一年期短融041364019到期兑付，票面利率5.20% 番禺珠江钢管有限公司2亿元一年期短融041365006到期兑付，票面利率5.10% 安徽星马汽车集团4亿元一年期短融041369015到期兑付，票面利率4.89% 大唐集团40亿元九个月超短融011311005到期兑付，票面利率4.69% 华电集团40亿元九个月超短融011317007到期兑付，票面利率4.80% 财政部149.31亿元三年期储蓄国债111705到期兑付，票面利率5.43% 中纺集团5亿元三年期中票1182153到期兑付，票面利率5.10% 国药控股 20亿元三年期中票1182158到期兑付，票面利率4.89% 07中石化债 078009付息 11附息国债23 110023付息 11储蓄06 111706付息 11准国资债 1180106付息 12民生02 1208002付息 12储蓄03 121703付息 12储蓄04 121704付息 12协鑫MTN2 1282141付息 12瑞水泥MTN1 1282142付息 12太极MTN1 1282143付息 13农发09 130409付息 13储蓄03 131703付息 13储蓄04 131704付息 13鄂交投MTN1 1382212付息 13维维集MTN1 1382220付息 13南汇MTN1 1382221付息 13渝水投MTN2 1382222付息 13渝文资MTN1 1382223付息 13合海恒MTN1 1382224付息 13陕高速MTN2 1382225付息 06三峡债 068022付息 10抚顺城投债 1080056付息 10鄂国资债 1080058付息 11金光MTN2 1182154付息 12湛江港MTN1 1282144付息 12法尔胜MTN1 1282145付息 12中东电MTN1 1282146付息 12中航股MTN1 1282147付息 12中生物MTN1 1282148付息 12龙煤MTN1 1282149付息 12包钢MTN1 1282150付息 09扬州开发债 098081付息 10广核债 1080057付息 10金坛债 1080059付息 11国开30 110230付息 11津保税MTN1 1182155付息 11农发集MTN1 1182156付息 11平煤化MTN1 1182157付息 11威利MTN1 1182159付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --凤凰网上周六援引中国央行行长周小川讲话称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一 些，短期数据不一定说明问题。 --中国华锐风电科技 和南京钢铁股份有限公司 周一双双公告称，因连续两年亏损，上 海证交所决定对两家公司发行的公司债实施暂停上市。 --中国国家外汇管理局上周五称，今年人民币汇率继续趋向合理均衡水平，一旦市场预期发生变化，也可能引 起跨境资金流动阶段性波动，促进国际收支基本平衡、防范跨境资本冲击风险仍是主要政策方向。 --中国证券业协会上周五发布多项IPO（首次公开发行）配套规则文件，包括修改股票承销业务规范，网下投资 者备案管理以及配售细则，这预示着IPO重启有望加速。 5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户) (1-3月17.6%) 4月社会消费品零售总额 (3月12.2%) 4月工业增加值 (3月8.8%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/康熙泽；审校 李宏薇)