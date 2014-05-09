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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 09:53 BJT

新闻稿：中国4月PPI同比下降2%，环比下降0.2%--国家统计局

(以下为中国国家统计局5月9日公布的“2014年4月份工业生产者价格变动情况”新闻稿全文)

2014年4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%，环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降2.3%，环比下降0.4%。1-4月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.0%，工业生产者购进价格同比下降2.2%。

一、工业生产者价格同比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.6%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.0个百分点。其中，采掘工业价格下降6.1%，原材料工业价格下降3.1%，加工工业价格下降2.1%。生活资料价格同比下降0.1%。其中，食品价格上涨0.1%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格下降0.1%，耐用消费品价格下降0.8%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降6.1%，黑色金属材料类价格下降5.1%，燃料动力类价格下降2.7%，化工原料类价格下降2.1%；建筑材料及非金属类价格上涨0.7%。 　　据测算，在4月份-2.0%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.2个百分点，新涨价因素约为-0.8个百分点。 　　二、工业生产者价格环比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中，采掘工业价格下降1.0%，原材料工业价格下降0.5%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品和衣着价格均持平，一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.1%。 　　工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比下降0.6%，有色金属材料及电线类价格下降0.5%，黑色金属材料类价格下降0.4%。（完）

欲览详情，请点击中国国家统计局网站链接 here (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)
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