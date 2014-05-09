新闻稿：中国4月PPI同比下降2%，环比下降0.2%--国家统计局

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(以下为中国国家统计局5月9日公布的“2014年4月份工业生产者价格变动情况”新闻稿全文)
2014年4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%，环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比下降2.3%，环比下降0.4%。1-4月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.0%，工业生产者购进价格同比下降2.2%。
一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.6%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.0个百分点。其中，采掘工业价格下降6.1%，原材料工业价格下降3.1%，加工工业价格下降2.1%。生活资料价格同比下降0.1%。其中，食品价格上涨0.1%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格下降0.1%，耐用消费品价格下降0.8%。
工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降6.1%，黑色金属材料类价格下降5.1%，燃料动力类价格下降2.7%，化工原料类价格下降2.1%；建筑材料及非金属类价格上涨0.7%。 据测算，在4月份-2.0%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.2个百分点，新涨价因素约为-0.8个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中，采掘工业价格下降1.0%，原材料工业价格下降0.5%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品和衣着价格均持平，一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.1%。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比下降0.6%，有色金属材料及电线类价格下降0.5%，黑色金属材料类价格下降0.4%。（完）
欲览详情，请点击中国国家统计局网站链接 here (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。