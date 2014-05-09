新闻稿：中国4月PPI同比下降2%，环比下降0.2%--国家统计局

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降6.1%，黑色金属材料类价格下降5.1%，燃料动力类价格下降2.7%，化工原料类价格下降2.1%；建筑材料及非金属类价格上涨0.7%。 据测算，在4月份-2.0%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.2个百分点，新涨价因素约为-0.8个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.2个百分点。其中，采掘工业价格下降1.0%，原材料工业价格下降0.5%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品和衣着价格均持平，一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.1%。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比下降0.6%，有色金属材料及电线类价格下降0.5%，黑色金属材料类价格下降0.4%。（完）