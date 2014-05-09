《焦点》中国科技股热造就众多富豪，引亚洲私人银行竞往淘金

**新新人类**

年轻、受过高等教育并且具有国际视野的科技新贵，也让银行家耳目一新。这些银行家以前接触过的亚洲客户大多只关注自己擅长的领域。科技新贵对于自己的投资回报预期更加审慎，而且偏好把投资分散到不同的地域和资产中。

London & Capital Asia执行长Philippe Legrand表示，与那些在房地产或者矿产行业掘到金的人相比，科技富豪“大多数对新想法、人才和天使投资更感兴趣。”

但他们的投资立场与硅谷(矽谷)的同行相比还是保守得多，他们更愿意把资金投向可实现财富保值的金融资产，以及说中文的城市。

在新加坡的房地产投资就是一个例子。中国买家去年在外资购买总额中的占比接近三分之一，较2009年的15%有所上升。

这些新晋富豪还倾向于结成联系更为密切的社交圈子，因此在大多数时候，银行家是通过可靠人士的引荐而获得新客户。

银行家表示，他们面临的最迫切挑战就是确保这些大客户真的能拿出大笔资金，而不仅仅是纸面富贵，将多数财富锁定在自己名下的公司内。为此，他们推荐客户采取股权融资等手段，以获得充足资金投向其他资产。

星展银行董事总经理兼主管财富管理部的陈淑珊指出，“他们不会一夜之间获得大量现金。他们现在只是握有不少股份”。