台湾股市：盘中下滑，但宏基和亚太电信上涨

路透台北5月9日 - 台湾股市周五盘中下跌0.26%，但宏基 上涨2%，此前该公司公布第一季净利优于预期。

0130GMT，台湾加权股价指数 下跌至8,907.46点，表现落后亚洲多数股市。

电子类指数 和金融保险类股 均下跌约0.1%。

亚太电信 上涨1%，延续周四7%的涨幅。外界预料亚太电信董事会将决定合并对象。消息人士称目前台湾顶新集团和鸿海集团 均已递件，有意合并亚太电信。 (完)