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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 08:04 BJT

****主要国家经济指标预测--5月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段  　 预估值       前值

    0130  澳洲NAB企业现况指数                           4月          --          正1
                 企业信心指数                                        --          正4
    0500  日本服务业景气判断指数                        4月          --         57.9 
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                      3月        +2.3%       +1.0%    
    1800  美国联邦预算(亿美元)                          4月      盈余950     赤字369
    2245  新西兰食品价格指数                            4月          --        -0.3% 
    2301  英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)       4月          --        -1.7%

     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段    　  现值      预估值
    5月8日(四)   
    2350 日本外汇储备(亿美元)                        　   4月           1.28       --

    5月9日(五)
     --   韩国央行利率决定                                5月           2.5% 　   2.5%        
    0500  日本同时指标(较前月)                            3月           +1.1   　  --         
              领先指标(较前月)                                          -2.2       --         
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　3月　　      -1.8%    +1.00%      
    　　　　　          进口(较上月)                                   -0.9%    +0.50%      
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                           148       166         
    0645  法国预算收支(亿欧元)　　　　　　　　　　　　截至3月        赤字280       --      
    0800  意大利工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　3月          -0.5% 　  +0.3%       
    　　　　　　　　　　(较上年同期)                                   -0.4%     +1.2%       
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　　3月　　      -0.1%   　-0.2%       
                      (较上年同期)                                     +2.3%     +2.4%       
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　　3月　　　    +0.5%   　+0.3%       
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                   +3.3%     +2.9%       
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　　3月　　  逆差31.90  逆差31.0    
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                 逆差84.78  逆差90.0    
    1230  加拿大就业变动(万人)                            4月       减少2.89   增加1.2    
                失业率                                                  6.9%　    6.9%        
                就业参与率                                            66.10%    66.20%      
    1400  美国批发(趸售)库存                              3月          +1.1%     +0.5%       
              趸售销售                                                 +1.4%     +0.8%       
    1430  美国ECRI经济领先指标                     5月2日当周          135.8　      --       
    
    5月11日(日)
    2350  日本银行放贷(较上年同期)                       4月           +2.1%        --
    2350  日本未经季节调整经常账(亿日圆)                 3月       盈余1,164 盈余3,050
     (完)
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