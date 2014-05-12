主要国家经济指标预测--5月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 4月 -- 正1 企业信心指数 -- 正4 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 57.9 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 +2.3% +1.0% 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余950 赤字369 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -0.3% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 4月 -- -1.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月8日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 1.28 -- 5月9日(五) -- 韩国央行利率决定 5月 2.5% 2.5% 0500 日本同时指标(较前月) 3月 +1.1 -- 领先指标(较前月) -2.2 -- 0600 德国经季节调整出口(较上月) 3月 -1.8% +1.00% 进口(较上月) -0.9% +0.50% 贸易收支(亿欧元) 148 166 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月 赤字280 -- 0800 意大利工业生产(较上月) 3月 -0.5% +0.3% (较上年同期) -0.4% +1.2% 0830 英国工业生产(较上月) 3月 -0.1% -0.2% (较上年同期) +2.3% +2.4% 制造业产出(较上月) 3月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +3.3% +2.9% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 3月 逆差31.90 逆差31.0 全球贸易收支(亿英镑) 逆差84.78 逆差90.0 1230 加拿大就业变动(万人) 4月 减少2.89 增加1.2 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 66.10% 66.20% 1400 美国批发(趸售)库存 3月 +1.1% +0.5% 趸售销售 +1.4% +0.8% 1430 美国ECRI经济领先指标 5月2日当周 135.8 -- 5月11日(日) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 4月 +2.1% -- 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 3月 盈余1,164 盈余3,050 (完)