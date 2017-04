《路透晚报》--5月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要:

【政经】

--《焦点》中国通胀低企经济下行压力加大,偏宽货币政策料持续更长时间

中国4月CPI同比涨幅降至2%下方的18个月低点,主要是受鲜菜和猪肉价格下跌推动。分析人士认为这些因素皆难以持续,预计未来CPI仍将在2-2.5%之间徘徊,使得目前略偏宽松货币政策得以延续更长时间。

--《焦点》局部松绑无碍中国楼市缓慢挤泡沫进程

面对今年以来中国楼市高位调整加重看跌情绪,业内期待的调控局部松绑正成为现实,却也引发地方政府该不该“救市”的激辩。不过业内人士认为,这只是中央“分城施策”调控原则的体现,中国楼市缓慢挤泡沫进程仍将继续。

--中国经济:今年有信心有能力实现7.5%左右GDP增长--总理

中国国务院总理李克强周四在非洲访问时称,中国经济有坚实基础实现稳定增长,今年有信心、有能力实现7.5%左右的国内生产总值(GDP)同比增速。

--中国房地产:行政之手应对楼市变化多一份耐心,不应急于出手--新华时评

中国楼市行情5月以来急转直下,部分城市“松绑限购令”的消息受到高度关注。新华社周四晚间再次发表时评文章称,整体而言所谓的“拐点论”“崩盘论”都言之过甚,并表示更希望“行政之手”对楼市更多一份耐心,不要在市场刚出现一点变化就着急出手。

【固定收益】

--《焦点》金融债价值重估引燃中国债市新行情,短期有调整但长多不改

五一小长假后的一周,此前走势相对平稳的中国债市突然爆发牛市行情。中长期金融债率先引领现券收益率下行,而新债强势更是添上一把火,之后踏空机构按捺不住纷纷出手,一二级市场均罕见涌现抢购潮,推动收益率加速走低。[nL3T0NV21C ]

--中国债市:各地方政府陆续公布今年地方债发行规模,重点用于民生项目

中国各级地方政府近日陆续开始发布今年地方债的发行规模,其中福建和新疆分别确定各自的地方债发行规模为132亿元人民币和110亿元,较去年增长36%和16%,资金将重点用于各类民生项目。

--中国货币市场:浙商银行扩充同业存单阵营,利率市场化按步推进

随着中国浙商银行宣布加入同业存单发行阵营,意味着NCD发行主体终现扩容,利率市场化正按步推进,同时也为未来向企业、个人开放大额存单做了更多铺垫。

--中国新债:国开行首支柜台债完成发行,单一个人客户最高购2,500万元

全球资产最大的银行--中国工商银行周五表示,国家开发银行首支银行柜台金融债券已通过该行完成发行,标志着银行柜台债券业务进入全新阶段。

--新债招标:中国进出口行七年债再现超低定位,长债行情火爆买盘急迫

中国进出口银行周五招标的两期债均获热捧。二级市场今日长债表现超强,在急于介入的买盘助推下,其中七年固息债中标利率更是低至4.85%,较市场预测均值低近20个基点(bp)。

--中国货币市场:主要回购走势淡然,预期仍偏乐观下周压力不大

与风起云涌的现券相比,中国银行间资金市场周五表现略显淡静,主要回购加权利率仅窄幅波动,三个月shibor继续走低,跌幅则较上日略收窄。

--中国债市动态:一二级共振现券续暖,10年政金债收益率创近七个月新低

中国银行间债市本周来爆发的连续暖势尚未止步,周五早盘由中长端金融债带动,现券几乎全面开花,收益率现不同程度回落;其中政策性金融债10年基准券--14国开05最低成交收益率曾达5%,创近七个月来新低。

--中国债市:利率互换稳中略跌,料短期低位震荡的概率较大

中国银行间人民币利率互换(IRS,回购定盘利率基准)周五稳中略走低,长端品种稍明显。市场人士指出,相较今日现券市场行情波澜起伏,IRS相对平静,虽然宽松资金面一如既往,且通胀数据走低令宽松预期再起,整体推动其走势仍继续下探,但幅度甚微,因前期已经累积过多跌幅。

【外汇】

--中国汇市:人民币早盘微幅走弱,通胀数据偏弱令市场预期恢复中性

人民币兑美元即期汇率周五早盘微幅回落,跟随中间价方向指引。盘初公布的4月份通胀数据弱于预期,令昨天贸易数据带来的乐观情绪恢复中性。市场供求大体趋于均衡,波动区间明显收窄。

--中国金融:一季度非居民人民币存款新增630.62亿元--外管局

中国国家外汇管理局周五称,截止3月末,中国非居民人民币存款余额14,196.95亿元。路透据此测算,今年一季度非居民人民币存款增加630.62亿元,大幅低于去年四季度1,472.46亿元的增量。

--欧洲个股:德意志银行在上海自贸区建立分支,扩大在华业务

德意志银行表示,已在上海自贸区已开设一家分支,这是该行在中国开设的第七家分支,以扩大对在华德国企业的服务。

--离岸人民币:农行香港两年期债以3.25%定价,为首支法兰克福中资行债

中国农业银行香港分行两年期债券以3.25%定价,较初步指导利率3.45%低20基点。债券将在法兰克福挂牌,为首支在当地挂牌的中资行债券。

--离岸人民币:中银卢森堡分行三年期点心债以3.5%定价,发行15亿元

根据销售文件,中国银行卢森堡分行三年期点心债以3.5%定价,较指导利率3.70%低20基点。

--离岸人民币:中电建三年期点心债以4.2%定价,认购倍数3.2

根据销售文件,国有企业之一的中国电力建设集团三年期点心债以4.2%定价,认购倍数3.2倍。

【金融/证券】

--《焦点》中国科技股热造就众多富豪,引亚洲私人银行竞往淘金

随着阿里巴巴集团计划按计划首次公开发行股票(IPO),其合伙人队伍中将出现众多百万级富翁。这给私人银行带来福音,它们正希望从中国科技行业荣景创造的财富中分一杯羹。

--《中国大宗商品综述》外贸低迷难挡4月铜和矿石进口热情,融资贸易活跃依旧

中国外贸和内需低迷状况延续,尤其是工业生产者出厂价格指数(PPI)连续第26个月负增长,但这些都没有挡住铜和铁矿石进口量加速增长步伐,昭示融资贸易依旧活跃其中。

--《台湾金融市场一周展望》外资五月萌生退意,台湾股汇市难有大格局

"Sell in May and go away."这句华尔街俗语,点出了美股在每年5月以后大都没有好行情。但对照近期的台股,或有异曲同工之处。

--中国股市:沪综指小幅收跌,数据显示经济不振拖累大盘走弱

中国股市沪综指周五缩量收跌。今日受PPI等数据偏弱影响,大盘继续弱势震荡,个股普跌。分析师指出,当前经济不振,尤其是房地产行业逐步降温对市场影响较大,股指继续处于回落通道内。

--中国证券:2020年资本市场融资占社会融资总额比重拟提高三倍--规划

中国证券业协会日前下发《中国证券业发展规划纲要(2014-2020)》(讨论稿),明确了期内证券业的战略目标和基本任务。规划预计,到2020年,国内资本市场融资额占社会融资总额的比重将从2013年的约6.1%提高到25%左右。

--中港个股:农行拟发行优先股募资不超过800亿元,提升资本充足率

按资产计中国第三大银行--中国农业银行称,拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币,全部用于补充其他一级资本,料可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点。

--企业并购:上海电气以4亿欧元购买意大利电力工程公司Ansaldo的40%股权

上海电气集团股份有限公司同意以4亿欧元(5.55亿美元)购入意大利电力工程公司Ansaldo Energia的40%股权,成为最新一家在意大利经济复苏初露萌芽之际看好买进的中国企业。

--香港房地产:3月私人住宅楼价环比下跌但幅度收窄,租金止跌