金属期市：期镍上涨近4%突破20,000美元，受供应忧虑提振

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
中国及日本的镍金属买家正在努力寻找原料供应，因镍价飙升及供应短缺的担忧，使市场对精炼镍及长期镍矿石合同的需求双双上升。
巴西淡水河谷周四称，因发生废水泄漏而暂停新喀里多尼亚Goro镍加工厂和镍矿的营运，这进一步加重了供应疑虑；该公司正静候当地政府的复工许可。
LME三个月期铜 下滑0.2%至每吨6,713美元，削减了前日的1.1%涨幅。不过，上海期交所主力8月期铜 攀升1%至每吨47,130元人民币(7,600美元)。
中国国家统计局周五公布，4月消费者物价指数(CPI)同比上涨1.8%，而生产者物价指数(PPI)下滑2%，大致符合市场预期。(完) (编译 杜明霞/朱晓军；审校 王兴亚/张若琪)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。