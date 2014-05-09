金属期市：期镍上涨近4%突破20,000美元，受供应忧虑提振

中国及日本的镍金属买家正在努力寻找原料供应，因镍价飙升及供应短缺的担忧，使市场对精炼镍及长期镍矿石合同的需求双双上升。

巴西淡水河谷周四称，因发生废水泄漏而暂停新喀里多尼亚Goro镍加工厂和镍矿的营运，这进一步加重了供应疑虑；该公司正静候当地政府的复工许可。

LME三个月期铜 下滑0.2%至每吨6,713美元，削减了前日的1.1%涨幅。不过，上海期交所主力8月期铜 攀升1%至每吨47,130元人民币(7,600美元)。