台湾汇市：台币实质价位早盘变化轻微，下周关注欧元区情势

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北5月9日 - 台币兑美元 实质价位周五早盘变化不大，交投清淡，15分钟分时交投一度没有任何成交。在方向不明之际，盘面由少量的实质需求来回抛补，交易员将焦点转向下周欧元区的情势发展。
汇银人士指出，今早无论是进出口商或外资都显得十分安静，未能进一步引发交投热情，交易员倾向静待周末结束后，下周再启新局。
不过隔夜NDF(海外无本金交割远期外汇)一度看涨台币，一个月期买方报价升破30元关卡，但本地市场一早开市后，报价即重回区间，未能延续台币涨势。
〞现在大家部位都缩得很小，...下周就看欧元区怎么变化。〞一位本地银行交易员指出。
上述交易员表示，欧洲央行总裁德拉吉表示欧元汇率令人关切，最快将在下月采取行动以刺激欧元区经济，此举或让更多资金寻求相对安全的去处，而此前台湾及韩国已见到大量外资流入的情况。
交易员预料，这使得5月底前台币仍有机会测试30元整数关卡，但亦须配合其他主要亚币的走势。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.090-30.110，上日则在30.080-30.127。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价与上日相同；一个月远汇报价 早盘在30.055/30.065左右，上日纽约盘收在30.020。
交易员观察市场动态：
* 美元指数 早盘回升至79.460附近
* 韩元 亦在上日区间内游走，对台币影响不大
* 进口商/出口商暂以30.100为共识区，少量抛补
* 关注欧元区发展及乌克兰的地缘政治风险发展
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.080-30.120
最新相关报导链接：
--《全球汇市》欧元几近持平，此前因ECB总裁德拉吉讲话自两年半高位回落
--《焦点》德拉吉称欧洲央行已准备好最早6月行动，欧元汇率令人关切
--美国经济：美联储资产负债表规模或要5-8年才会降至危机前水平--叶伦
--美国经济：上周初请失业金人数降幅超预期，就业市场形势渐趋好转
--东欧情势：乌反叛势力无视普京呼吁，宣布如期进行公投 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。