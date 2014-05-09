台湾汇市：台币实质价位早盘变化轻微，下周关注欧元区情势

路透台北5月9日 - 台币兑美元 实质价位周五早盘变化不大，交投清淡，15分钟分时交投一度没有任何成交。在方向不明之际，盘面由少量的实质需求来回抛补，交易员将焦点转向下周欧元区的情势发展。

汇银人士指出，今早无论是进出口商或外资都显得十分安静，未能进一步引发交投热情，交易员倾向静待周末结束后，下周再启新局。

不过隔夜NDF(海外无本金交割远期外汇)一度看涨台币，一个月期买方报价升破30元关卡，但本地市场一早开市后，报价即重回区间，未能延续台币涨势。

〞现在大家部位都缩得很小，...下周就看欧元区怎么变化。〞一位本地银行交易员指出。

上述交易员表示，欧洲央行总裁德拉吉表示欧元汇率令人关切，最快将在下月采取行动以刺激欧元区经济，此举或让更多资金寻求相对安全的去处，而此前台湾及韩国已见到大量外资流入的情况。

交易员预料，这使得5月底前台币仍有机会测试30元整数关卡，但亦须配合其他主要亚币的走势。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.090-30.110，上日则在30.080-30.127。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价与上日相同；一个月远汇报价 早盘在30.055/30.065左右，上日纽约盘收在30.020。

交易员观察市场动态：

* 美元指数 早盘回升至79.460附近

* 韩元 亦在上日区间内游走，对台币影响不大

* 进口商/出口商暂以30.100为共识区，少量抛补

* 关注欧元区发展及乌克兰的地缘政治风险发展

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.080-30.120

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