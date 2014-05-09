《分析》菲亚特克莱斯勒希冀于亚洲大展鸿图，然目标过高恐铩羽而归

**不冷不热的努力**

出于对亚洲市场的疑虑，周二该集团公布五年工业计划时，市场的怀疑情绪加重。

该股周二跌去近12%左右，分析师质疑马尔基翁内能否在不通过分拆投资或增加资本的条件下，让营收呈现翻倍增长、提高获利并降低债务，以及投资480亿欧元(670亿美元)、以Jeep、Alfa Romeo和Maserati品牌为主力进行全球扩张。

ISI Group分析师George Galliers在一份报告中称，该公司许诺在增中国推出Jeep和Fiat产品将需要大量投资，“未来几年该合资企业实现利润、以及大量现金回报和派息的前景可能有限。”

菲亚特克莱斯勒过去几番进军亚洲市场并非一帆风顺。其与广汽集团的合资企业已是在中国的第三次尝试，之前与当地合作伙伴的联姻均告失败。

进入印度市场同样也是困难重重，由于产品组合欠佳、缺乏投资、品牌形象受创以及零售和营销联盟不佳，与塔塔汽车 的合作最终在2013年破裂。

该集团正致力于新一轮推动策略，计划推出新车型，扩大经销网络，进一步营销掀背式轿车并吸引SUV和高价车型消费者。

不过，2015年后半年在印度投产Jeep的承诺并没有受到欢迎。菲亚特克莱斯勒曾在2013年作出过同样的承诺，但终因市场疲软而悄悄推迟了计划。(完) (编译 龚芳/朱晓军/戴素萍/石冠兰 审校 郑茵/张明钧/于春红/王翔琼)