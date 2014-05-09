台湾债市：公债殖利率早盘随美债小跌，等待中午公债标售

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北5月9日 - 台湾指标公债殖利率周五盘初小幅下滑。交易员表示，稍稍反应美国10年公债偏多以及股市下跌。惟中午就要标售10年增额券103/6R ，令殖利率在狭幅空间整理。
交易员多认为103/6R的标售结果难以预期。因发行前交易的空单量太低，且本次标售筹码仅300亿台币，惟近期殖利率已下滑一段，实质买盘是否依旧捧场，将是决定得标利率位置的关键。
“这次就是300亿筹码与邮局要不要标两大因素拉扯。”一位票券商交易员说。
另一证券商交易员则称，邮局上月仍买超台债近100亿台币，显示资金去化压力仍在，且近期长券端买气不坠，预期103/6R得标利率走高不易。
根据路透访谈的10家金融机构，他们预估103/6R得标利率的中值为1.53-1.55%，大区间则在1.52-1.56%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.025-1.035%
* 10年公债103/6R 发行前交易：1.525-1.540%
本地时间10:29最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌0.43基点报1.0295%。
* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌0.65基点报1.5310%。
* 台股加权股价指数 跌0.24%。
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--《即时观点》中国4月CPI同比上涨1.8%，PPI同比下降2%
--韩国央行：连续第12个月维持利率在2.5%不变，符合预期 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。