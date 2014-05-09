台湾债市：公债殖利率早盘随美债小跌，等待中午公债标售

路透台北5月9日 - 台湾指标公债殖利率周五盘初小幅下滑。交易员表示，稍稍反应美国10年公债偏多以及股市下跌。惟中午就要标售10年增额券103/6R ，令殖利率在狭幅空间整理。

交易员多认为103/6R的标售结果难以预期。因发行前交易的空单量太低，且本次标售筹码仅300亿台币，惟近期殖利率已下滑一段，实质买盘是否依旧捧场，将是决定得标利率位置的关键。

“这次就是300亿筹码与邮局要不要标两大因素拉扯。”一位票券商交易员说。

另一证券商交易员则称，邮局上月仍买超台债近100亿台币，显示资金去化压力仍在，且近期长券端买气不坠，预期103/6R得标利率走高不易。

根据路透访谈的10家金融机构，他们预估103/6R得标利率的中值为1.53-1.55%，大区间则在1.52-1.56%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.025-1.035%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.525-1.540%

本地时间10:29最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.43基点报1.0295%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌0.65基点报1.5310%。

* 台股加权股价指数 跌0.24%。

以下为最新相关报导链接：

--美国经济：美联储资产负债表规模或要5-8年才会降至危机前水平--叶伦

--美国债市：长期公债价格走低，因30年期公债标售需求疲弱

--《即时观点》中国4月CPI同比上涨1.8%，PPI同比下降2%