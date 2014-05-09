路透基点：湖北福星科技三年期贷款案完成，四家银行参贷--TRLPC

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，深圳上市的湖北福星科技股份有限公司三年期首次贷款规模，已从6,300万美元降至6,160万美元，有四家银行参贷。
中国银行悉尼分行(承贷2,360万美元)、中国光大银行香港分行(1,400万美元)、创兴银行(1,400万美元)担任牵头行，永丰银行担任主办行，承贷1,000万美元。
贷款料在下周签约。
一如先前报导，这项子弹式贷款由中国民生银行香港分行安排，中国民生银行发行的备用信用证为贷款担保物。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点。
在4月23日以前回复承诺的银行可获得10个基点的优惠费率。
银行受邀以三个层次参贷:
承诺1,500万美元或以上的银行，担任牵头行，综合收益和前端费分别是355个基点和95个基点；
承诺1,000-1,400万美元的银行，担任主办行，综合收益和前端费分别是350个基点和80个基点；
承诺500-900万美元的银行，担任安排行，综合收益和前端费分别是345个基点和65个基点。
所筹资金用作再融资和一般运营资本。
贷款通过福星惠誉房地产有限公司在香港注册的子公司融福国际（香港）有限公司来借入。福星惠誉房地产是湖北福星的全资子公司，专注于开发澳洲项目。
截至2013年12月，福星惠誉房地产的总资产为226亿元人民币，净资产为78亿元人民币。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。