路透基点：湖北福星科技三年期贷款案完成，四家银行参贷--TRLPC

路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，深圳上市的湖北福星科技股份有限公司三年期首次贷款规模，已从6,300万美元降至6,160万美元，有四家银行参贷。

中国银行悉尼分行(承贷2,360万美元)、中国光大银行香港分行(1,400万美元)、创兴银行(1,400万美元)担任牵头行，永丰银行担任主办行，承贷1,000万美元。

贷款料在下周签约。

一如先前报导，这项子弹式贷款由中国民生银行香港分行安排，中国民生银行发行的备用信用证为贷款担保物。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点。

在4月23日以前回复承诺的银行可获得10个基点的优惠费率。

银行受邀以三个层次参贷:

承诺1,500万美元或以上的银行，担任牵头行，综合收益和前端费分别是355个基点和95个基点；

承诺1,000-1,400万美元的银行，担任主办行，综合收益和前端费分别是350个基点和80个基点；

承诺500-900万美元的银行，担任安排行，综合收益和前端费分别是345个基点和65个基点。

所筹资金用作再融资和一般运营资本。

贷款通过福星惠誉房地产有限公司在香港注册的子公司融福国际（香港）有限公司来借入。福星惠誉房地产是湖北福星的全资子公司，专注于开发澳洲项目。