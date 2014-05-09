《全球市场》中国通胀温和助亚股削减跌幅，欧元仍承压

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
美国10年期公债收益率(殖利率) 报2.610%，距周四美国市场收盘2.602%不远。
美元指数 涨0.1%，报79.464。美元兑日圆 升约0.1%，至101.74日圆。
大宗商品交易中，美国原油期货 升0.2%，报每桶100.47美元，有望终止两周来的跌势；布兰特原油期货 上扬0.1%，报108.14美元，交易商持续关注乌克兰情势。
伦敦金属交易所(LME)期镍 涨近4%，逾两年来首次升穿每吨20,000美元关口，因一系列供应忧虑引发了市场买兴。(完)
(编译 张若琪/石冠兰/徐文焰/朱晓军/于春红; 审校 戴素萍/高琦/龚芳/王兴亚/王翔琼)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。