版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 10:45 BJT

《全球市场》中国通胀温和助亚股削减跌幅，欧元仍承压

美国10年期公债收益率(殖利率) 报2.610%，距周四美国市场收盘2.602%不远。

美元指数 涨0.1%，报79.464。美元兑日圆 升约0.1%，至101.74日圆。

大宗商品交易中，美国原油期货 升0.2%，报每桶100.47美元，有望终止两周来的跌势；布兰特原油期货 上扬0.1%，报108.14美元，交易商持续关注乌克兰情势。

伦敦金属交易所(LME)期镍 涨近4%，逾两年来首次升穿每吨20,000美元关口，因一系列供应忧虑引发了市场买兴。(完)

(编译 张若琪/石冠兰/徐文焰/朱晓军/于春红; 审校 戴素萍/高琦/龚芳/王兴亚/王翔琼)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐