《焦点》中国通胀低企经济下行压力加大，偏宽货币政策料持续更长时间

* CPI同比涨幅降至2%下方的18个月低点

* 主要受鲜菜和猪肉价格下跌推动

* 未来通胀料继续温和上涨

* 年内服务价格涨幅逐月下降，PPI同比持续负增长

* 经济下行压力极大，偏宽货币政策将持续

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京5月9日 - 中国4月CPI同比涨幅降至2%下方的18个月低点，主要是受鲜菜和猪肉价格下跌推动。分析人士认为这些因素皆难以持续，预计未来CPI仍将在2-2.5%之间徘徊，使得目前略偏宽松货币政策得以延续更长时间。

不过，服务价格4月同比涨幅降至年内最低，暗示国内消费需求依然疲弱；而PPI降幅超出预期，亦凸显制造业压力沉重。分析师预计4月宏观数据难有好表现，定向发力以及微刺激政策的政策基调不会改变。

“CPI同比涨幅比预期的要低，主要是因为食品价格降幅大于预期的缘故，非食品价格基本符合预期，”申银万国首席宏观分析师李慧勇评价称，“气候转暖导致生鲜食品供应增加，以及猪肉价格明显回落都是原因，是基本面之外的因素造成的。”

他认为，从目前情况看4月CPI是年内低点的概率比较大，预计未来涨幅仍在2-2.5%之间，因为猪肉价格目前基本到了底部，未来会缓慢回升，而且去年5月基数比较低，都会使得5月CPI涨幅回升。

“预计二季度货币政策还是相对宽松，难有大的转向。除非经济加速回落，外汇占款大幅下降， 那时候降准降息都是备选，”他说。

中国国家统计局周五公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，低于路透预估中值2%，且为2012年10月以来首次跌至2%下方；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，降幅大于路透预估中值下降1.8%。

其中，CPI里面食品价格同比上涨2.3%，非食品价格同比上涨1.6%；环比来看，CPI下降0.3%，PPI下降0.2%。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称，4月CPI比预期的还要低，按以往惯例3月过后春暖花开，企业开工会趋于活跃，3月和4月CPI数据会有所回升，但今年3月和4月CPI环比都是下降，显示消费品需求不旺，而PPI持续回落也表明制造业生产领域仍面临产能过剩的压力。

“很显然，4月物价涨幅的回落也是中国经济增长放缓的滞后反映，结合已经公布的外贸数据，整体判断4月份的经济数据都不会太好，经济下行压力仍大，”他说。

基本符合预期的中国通胀数据缓解市场焦躁情绪，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 因此脱离盘中低点，最新为下跌0.12%；中国国内股市沪综指 下滑0.33%。

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CPI和PPI图表 link.reuters.com/gas29v

**通胀料继续温和上涨**

中国4月CPI同比涨幅和环比涨幅较上月均有明显回落。其中4月CPI环比下降0.3%，为连续第二个月环比下降，3月为环比下降0.5%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对CPI数据进行解读后指出，4月涨幅回落较多主要原因有二：一是去年4月受“倒春寒”影响鲜菜价格大幅上涨，而今年4月天气快速回暖导致鲜菜价格大幅下跌，两相比较导致鲜菜价格同比下降7.9%，影响CPI同比下降0.28个百分点。

另一方面，受供大于求的影响，猪肉价格连续四个月同比下降，4月份降幅为7.2%，影响CPI同比下降0.21个百分点。环比数据来看，4月鲜菜和猪肉价格下降，合计影响CPI下降0.51个百分点，超过环比整体降幅。

“综合各种因素分析，未来物价仍将保持温和上涨态势，4月份的CPI同比涨幅可能是上半年的低点，”余秋梅说。

中国日前启动第二批中央储备冻猪肉收储，无疑也将为未来猪肉价格走升带来助力。国家发改委周三称，将于近期启动第二批中央储备冻猪肉收储，以促进生猪价格合理回升，维护养殖户利益，稳定生猪生产，缓解生猪市场价格的周期性波动。

广发银行金融市场部高级交易员颜岩认为，猪肉价格很难继续下降，但全年来看，即使肉类价格明显反弹，也很难会对CPI造成上行压力。

“CPI在未来货币政策中的参考权重可能会继续下降，货币政策仍会以平稳为主，全面降准的可能性很小，”她说，二级市场上债券利率快速下降已经透支了部分预期，存在反弹需求。

**经济下行压力加大，偏宽松政策延续**

国家统计局发布的数据详情显示，4月服务价格同比上涨2.7%，年初以来处在逐月下降通道中，且低于去年全年2.9%的升幅，反映出整体消费需求依然偏弱。

同时，PPI同比已经连续26个月为负增长，环比为连续四个月负增长。制造业扩张乏力，短期来看PPI转正亦无希望。

中银国际研究部宏观经济小组叶丙南称，感觉整体上通胀数据还是低于预期，CPI食品价格环比跌幅较大，有一些季节性因素在里面，但结合服务类价格涨幅比较低，还是可以反映出整体消费需求是偏弱的。

而PPI方面，耐用消费品需求低可能会有所传导，工业活动不振对于能源、车用燃料也有影响，“这些都是与整体经济趋势保持一致的，我认为从中释放的信息并不是很好，”他说。

他维持全年CPI涨幅2.6%的判断不变，并认为宏观政策短期内全面放松的可能性较低。“毕竟现在还是希望推进去产能，可能经济要体验一段时间的阵痛期，如果现在全面放松，那之前的努力可能半途而废，不是一个好事情，”他说。

中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。央行并强调，将对货币政策进行适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性、有效性。

“较为宽松的政策可能延续的时间能更长一点。如果单纯从政策调控角度来看，是有必要降准的，但当前环境下也面临政策不能放松的压力，”国泰君安宏观分析师汪进称，未来政策动向还是取决于经济走势，当局要努力稳住经济增长的下限。