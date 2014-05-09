中国票据市场：资金宽松转贴利率本周走低，未来有望续跌但空间有限

路透上海5月9日 - 五一假期过后一周，中国银行间市场流动性持续充裕，票据转贴价格相应下行；同时，票据供给较节前也有所增加，供求渐趋平衡。交易员认为，一般来说，中旬前票据价格仍有走低惯性，不过因资金价格已处相对低位，抑制转贴利率续降空间。

银行间市场七天期质押式回购 加权利率最新报在3.17%附近，较五一节前跌约90个基点(bp)；长期资金价格重要指标--三个月shibor 也连续下跌，创下自去年12月中旬以来新低。

华南一银行交易员称，转贴利率续跌“空间越来越小，因为资金价格在那呢。”

他并表示，与此前票源较少的市况相比，不断走低的转贴价格，鼓舞机构出票意愿，节后供求渐趋平衡。除了个别机构通过期限错配，以短期资金养长期票据尚有一定操作空间外，普通交易因获利空间渐窄而动能减弱。

因中国五一假期，银行间市场5月1日至5月3日休市，5月4日开市。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.9813/4.9043 5.2290/5.1327 5.6980/5.5276

上周三 5.1628/5.0749 5.3738/5.2538 5.8210/5.6378

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变动 -18.15bp/-17.06bp -14.48bp/-12.11bp -12.30bp/-11.02bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.8846%，五一节前最后一个交易日报在5.0478%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。